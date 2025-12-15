Más de 20 especialistas y cirugías de alta complejidad: así es la nueva unidad oncológica de HLA El Ángel en Málaga

El responsable de la nueva unidad oncológica de la HLA El Ángel de Málaga. HLA El Ángel

Las claves nuevo Generado con IA El HLA Hospital Universitario El Ángel ha inaugurado una nueva Unidad avanzada de cirugía oncológica abdominal, especializada en tumores de estómago, hígado, biliar, páncreas y carcinomatosis peritoneal. La unidad permite a los pacientes oncológicos recibir diagnóstico y tratamiento completo en el propio centro, evitando derivaciones y con enfoque en tratamientos curativos. El equipo multidisciplinar está formado por más de 20 profesionales, incluyendo cirujanos, oncólogos, anestesistas, intensivistas y enfermería especializada. La unidad dispone de tecnología avanzada como quirófano especializado y máquina de perfusión para quimioterapia intraperitoneal, garantizando intervenciones de alta complejidad técnica.

El HLA Hospital Universitario El Ángel estrena una nueva Unidad avanzada de cirugía oncológica abdominal, especializada en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal y tumores de estómago, hígado, biliar y páncreas.

De esta manera, amplían sus recursos para que los pacientes oncológicos con tumores abdominales avanzados puedan recibir todo su proceso diagnóstico y terapéutico en el propio centro, sin necesidad de derivaciones a otros hospitales y con una clara orientación hacia tratamientos con intención curativa.

Así, esta unidad de cirugía oncológica abdominal avanzada se apoya en un trabajo multidisciplinar estrecho entre oncología, cirugía, medicina interna, anestesia, cuidados intensivos, radiología, farmacia hospitalaria y enfermería especializada.

“Nuestro objetivo ha sido que un paciente oncológico digestivo no tenga que abandonar HLA Hospital Universitario El Ángel para acceder a cirugías de alta complejidad”, ha asegurado Manuel Viola, director Médico del centro, en un comunicado.

Francisco J. León, cirujano oncológico especializado en patologías de hígado y páncreas, es el responsable de la unidad y trabaja de forma coordinada, entre otros, con el Dr. Carrasco, interviniendo conjuntamente en la valoración de los casos de carcinomatosis peritoneal y en la planificación de las cirugías más complejas.

Uno de los hitos más relevantes de esta unidad es el desarrollo de un programa específico para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, una forma de diseminación tumoral en la cavidad abdominal que, en centros sin unidades especializadas, suele abordarse con un enfoque fundamentalmente paliativo o con la necesidad de derivación a otros hospitales.

En HLA Hospital Universitario El Ángel, estos pacientes se benefician de un abordaje integral que incluye el diagnóstico y estadificación precisa, tratamiento oncológico sistémico y, en casos seleccionados, cirugía oncológica radical de alta complejidad con finalidad curativa, no paliativa.

Estas intervenciones se basan en la cirugía citorreductora asociada a quimioterapia intraperitoneal en perfusión, aplicada directamente sobre la zona afectada. Este procedimiento requiere una planificación minuciosa y una altísima capacitación técnica.

“En muchos de estos pacientes, pasar de un tratamiento paliativo a un tratamiento con intención curativa supone un cambio radical de perspectiva para ellos y sus familias. Esa es la razón de ser de esta unidad”, subraya el Dr. León.

Tecnología, equipo humano y coordinación de más de 20 profesionales

Para que se puedan desarrollar las cirugías, el HLA El Ángel cuenta con un quirófano altamente equipado para cirugía oncológica abdominal compleja; una máquina de perfusión para quimioterapia intraperitoneal y enfermería especializada esencial para estas intervenciones; la implicación directa de la unidad de farmacia hospitalaria, clave en la preparación segura y precisa de los fármacos; y el apoyo permanente de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el manejo postoperatorio inmediato.

Asimismo la unidad está compuesta por más de 20 profesionales y son cirujanos, anestesistas, perfusionistas, oncólogos, intensivistas, enfermería de quirófano y de hospitalización, farmacia y personal de apoyo.