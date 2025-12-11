Estos son los puntos de vacunación de gripe sin cita en Málaga este sábado: hay cofradías y centros comerciales

Las claves nuevo Generado con IA Este sábado 13 de diciembre habrá 7 puntos de vacunación sin cita en Málaga para la gripe, ubicados en cofradías, centros comerciales y ayuntamientos. El operativo funcionará de 11:30 a 19:30 horas y contará con 41 equipos de enfermería y 150 enfermeras en toda Andalucía. Andalucía ha administrado ya 1,73 millones de dosis de la vacuna antigripal, superando la campaña anterior. Más de un millón de mayores de 60 años han recibido la vacuna antigripal, y se han alcanzado altas coberturas en embarazadas, residencias y en la campaña contra la bronquiolitis VRS.

La Junta de Andalucía va a habilitar este sábado 13 de diciembre, en espacios de gran afluencia de público, 7 puntos de vacunación sin cita en Málaga para que todo el que quiera protegerse ante la gripe pueda hacerlo.

Así, en esta jornada extraordinaria, los malagueños podrán vacunarse en centros comerciales, ayuntamientos e incluso cofradías. Esta medida, según el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, “se suma a las jornadas sin cita organizadas los miércoles en los centros sanitarios, que está teniendo una estupenda acogida”.

El despliegue territorial, cuya información está disponible en la web del SAS (https://sspa.lajunta.es/sabadosincita), contempla la habilitación de cuatro puntos de vacunación en Almería; ocho en Cádiz; tres en Córdoba; cinco en Granada; tres en Huelva; cuatro en Jaén; y siete en Málaga y Sevilla, respectivamente.

Puntos de vacunación sin cita en Málaga este sábado

De esta manera, los puntos de vacunación que se habilitarán en la provincia de Málaga este próximo sábado 13 de diciembre son:

La Cofradía del Santo Sepulcro

El Antiguo Ayuntamiento de Coín

El Centro Comercial La Cañada en Marbella

El Centro Comercial Miramar en Fuengirola

El Centro Comercial El Ingenio en Vélez-Málaga

El Círculo de Artistas en Ronda

El Centro Comercial La Verónica en Antequera

El operativo de toda Andalucía estará conformado por 41 equipos de enfermería, con 150 enfermeras en total y funcionará en horario de 11.30 a 19.30 horas.

Tal y como ha explicado el titular de Sanidad en la comisión de Sanidad del Parlamento, en Andalucía “nos hemos adelantado al resto de España en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios y hemos puesto en marcha un plan propio de acción contra la gripe”.

En este sentido, Sanz ha subrayado que “Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña de vacunación anterior con 1,73 millones de dosis de la vacuna antigripal”.

De las dosis administradas, ha detallado el consejero, más de un millón son mayores de 60 años y los menores de entre 3 y 4 años han podido vacunarse en su centro escolar.

Respecto a otros virus respiratorios, Sanz ha explicado también que más de 725.000 andaluces han recibido la vacuna frente a la COVID-19 y que en las residencias de mayores se ha alcanzado el 90,1% de cobertura frente a la gripe y del 77,9% frente a la Covid.

Otro grupo diana, el de embarazadas, acumula ya 14.492 vacunadas de gripe. Respecto a la campaña contra la bronquiolitis VRS, se ha alcanzado el 94% de cobertura con lo que hay inmunizados casi 37.000 bebés.