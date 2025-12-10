Lourdes, cirujana plástica, advierte sobre el lipedema: "Se confunde con obesidad o problemas circulatorios"

Las claves nuevo Generado con IA El lipedema es una enfermedad crónica del tejido graso que causa aumento simétrico de piernas y, a veces, brazos, con dolor y moratones. Se suele confundir con obesidad o problemas circulatorios, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento adecuado. El diagnóstico precoz permite iniciar tratamientos conservadores y valorar la cirugía, mejorando la calidad de vida de las pacientes. El Hospital Quirónsalud Marbella ha creado una unidad multidisciplinar para el abordaje integral del lipedema, con equipos de varias especialidades.

El lipedema es una enfermedad crónica del tejido graso que causa un aumento simétrico y desproporcionado del volumen de las piernas y, en algunos casos, de los brazos, acompañado de dolor, sensación de pesadez y moratones frecuentes.

Pese a que es una patología que tiene unos síntomas característicos, continúa estando infradiagnosticada, debido principalmente a que se confunde con sobrepeso, obesidad o problemas circulatorios.

Ante esta situación, la doctora Lourdes Yagües, responsable de la nueva Unidad de Cirugía de Lipedema del Hospital Quirónsalud Marbella y de Málaga, incide en un comunicado que “la clave está en reconocer los signos clínicos específicos: dolor a la palpación, hipersensibilidad y sensación constante de pesadez”.

Asimismo, la experta sostiene que según la guía S2k alemana, referencia en el diagnóstico, “para hablar de lipedema tiene que haber, además del volumen, síntomas como dolor, pesadez o hipersensibilidad”.

El patrón típico incluye piernas y brazos más anchos que el tronco, afectación simétrica, moratones y escasa respuesta a las dietas. “La paciente adelgaza de cara o tronco, pero las piernas cambian muy poco”, afirma la especialista.

Diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida

Poner nombre a lo que ocurre es un primer paso fundamental para muchas mujeres. Un diagnóstico precoz permite iniciar medidas conservadoras como compresión, ejercicio adaptado, fisioterapia y manejo del dolor, que ayudan a reducir síntomas y mejorar la funcionalidad.

También permite detectar factores que pueden agravar el cuadro, como el sedentarismo o el exceso de peso, y valorar de forma personalizada si la cirugía puede ofrecer un beneficio adicional. “El lipedema no tiene por qué empeorar inevitablemente. Depende de cómo se manejen los factores de riesgo y de la atención que se reciba”, destaca la doctora.

Cirugía adaptada al lipedema: seguridad y mejora funcional

La intervención más utilizada es una liposucción específica para lipedema, cuyo objetivo principal es mejorar el dolor, la movilidad y la calidad de vida. No se trata de una liposucción convencional.

“La cirugía se plantea cuando el dolor y la limitación de movimiento persisten pese al tratamiento conservador”, explica Yagües. Se realiza en entorno hospitalario, con técnicas diseñadas para proteger el sistema linfático y con protocolos de seguridad que incluyen control de líquidos, prevención de trombosis y manejo del dolor.

Los estudios muestran mejoras significativas después de la intervención: menos dolor al caminar o al tocarse las piernas, mayor ligereza, mejor postura y más facilidad para realizar actividades cotidianas. Aun así, la especialista recuerda que el resultado definitivo tarda meses en asentarse, y que el autocuidado continúa siendo esencial.

Un abordaje multidisciplinar para una patología compleja

El Hospital Quirónsalud Marbella ha puesto en marcha una unidad específicamente diseñada para acompañar a estas pacientes con un enfoque integral. En ella participan especialistas en cirugía plástica, fisioterapia y linfología, nutrición, psicología, angiología y medicina interna.

“La coordinación entre profesionales es esencial. No se trata solo de intervenir, sino de acompañar en la preparación, la recuperación y el control a largo plazo”, señala la doctora Yagües.

La especialista recuerda que, ante síntomas persistentes como dolor, moratones frecuentes, volumen desproporcionado y mala respuesta a la dieta, es recomendable una valoración médica: “Cuanto antes se identifique el lipedema, antes puede iniciarse el tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida”.