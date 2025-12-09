Más de 1.000 médicos de Málaga se movilizan contra el Estatuto Marco: "Queremos dignificar la profesión"

Las claves nuevo Generado con IA Más de 1.000 médicos de Málaga se han concentrado para protestar contra el Estatuto Marco del Gobierno Central. El 75% de los facultativos de la provincia han secundado la huelga, con picos del 90% en hospitales y 65% en atención primaria. Los médicos reclaman la dignificación de la profesión, mejores condiciones laborales, regulación de las guardias de 24 horas y medidas contra la fuga de talento. La protesta no busca beneficios salariales, sino la mejora de la calidad del trabajo médico y la protección de los profesionales ante agresiones.

La tercera huelga de los médicos españoles contra el Estatuto Marco del Gobierno Central es una realidad y en Málaga la han secundado este martes un 75% de los facultativos de la provincia.

Así, más de 1.000 médicos se han concentrado a las 11.30 horas en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y, media hora más tarde, los profesionales sanitarios se han dirigido a la Facultad de Medicina, recorriendo la calle Jiménez Fraud y el boulevar Louis Pasteur.

Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, ha asegurado, durante su intervención en la concentración, que “lo que pretendemos con esta huelga es dignificar la profesión médica”.

Tras 22 años pidiendo que se modifique el Estatuto Marco, ahora lo que exigen es que “se regulen todas las carencias que hay en el Estatuto para que el trabajo del médico sea un trabajo de la máxima calidad”.

“La sociedad tiene que saber que esta huelga no es una huelga contra ellos, sino que es una huelga por ellos”, según Navarro, que ha incidido en que un médico “no puede estar trabajando 24 horas porque un pediatra no puede ver un niño igual a las 8 que a las 2 de la mañana o un cirujano o un oncólogo”.

A estas guardias de 24 horas, Navarro ha añadido que actualmente “tampoco se regula la fuga de talento. Tenemos que darle unas condiciones dignas al estudiante para que se quede aquí y no tenga que irse a otra comunidad o país”.

De igual forma, también ha remarcado que no se está pendiente de las agresiones. “Tiene que haber medidas y tienen que estar esas medidas totalmente tipificadas ahí”, ha añadido Navarro.

“Tenemos que seguir en esta lucha, seguir con estas reivindicaciones, con esta dignificación, con esta unión, estas fortalezas y, sobre todo, con este señorío que siempre ha caracterizado a la industria y a la gente que trabaja en la medicina pública y privada”, ha zanjado el pediatra.

Cabe señalar que estos profesionales sanitarios no están acostumbrados a ir a la huelga, pero que tanto en las dos ocasiones anteriores como en este parón de cuatro días, la situación les ha “obligado a tomar esta decisión y no es un motivo ni salarial ni corporativista, es un motivo de dignificación”.

Seguimiento de la primera jornada de paro médico

En cuanto al paro profesional, según datos proporcionados por el Sindicato Médico de Málaga, el 75% de los médicos y médicas han secundado la huelga en Málaga y provincia. Entre un 70% y un 90% en atención hospitalaria y un 65% en atención primaria.

Asimismo, a la concentración y posterior manifestación de esta mañana desde el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria hasta la Facultad de Medicina han acudido alrededor de 1.000 médicos y médicas.