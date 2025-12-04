Santiago, cirujano malagueño y corredor de maratones: "En una carrera hay que beber con planificación, no por impulso"

Las claves nuevo Generado con IA El cirujano malagueño Santiago Mera Velasco, experto en maratones, aconseja una hidratación durante la carrera planificada y sin excesos para evitar riesgos como la hiponatremia. Recomienda no experimentar con la alimentación el día de la maratón y usar solo lo que ya haya probado el corredor en otros entrenamientos. Destaca la importancia de tener una mentalidad flexible, un plan alternativo y recordar las motivaciones personales para superar los momentos difíciles durante la prueba. Aconseja escuchar siempre al cuerpo, controlar el ritmo desde el inicio y, tras cruzar la meta, hidratarse y recuperarse progresivamente antes de detenerse por completo.

La Generali Maratón de Málaga está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo 14 de diciembre, más de 20.000 corredores, entre la modalidad de maratón y media maratón, recorrerán las calles de Málaga.

Ante este evento deportivo, Santiago Mera Velasco, cirujano general del Hospital Vithas Málaga y primer médico malagueño en completar los seis maratones más importantes del mundo ofrece una serie de consejos a los corredores que tomarán la salida tanto en las dos carreras.

En este sentido, señala a través de un comunicado que al compaginar su labor sanitaria con su pasión por el running le permite “ver la maratón desde dos perspectivas: la del atleta que sabe de primera mano lo que significa enfrentarse a 42 kilómetros, y la del médico que entiende qué ocurre dentro del cuerpo cuando lo sometemos a un esfuerzo tan prolongado”.

Por eso asegura de primera mano que “cada carrera es un test físico, pero también fisiológico y mental. Y los que llevamos tiempo en esto sabemos que la diferencia entre un buen día y un mal día puede estar en pequeños detalles que marcan la diferencia”.

Uno de estos detalles es la correcta hidratación antes, durante y después de completar la prueba. En cuanto a la estrategia a seguir, Mera lo tiene claro: "Hidratación sí, pero nunca en exceso”.

Esto se debe a que “en Málaga durante el mes de diciembre normalmente se corre con temperaturas suaves, así que no hace falta beber de más. La clave está en beber con planificación, no por impulso: pequeños sorbos, electrolitos según necesidad y evitar la hiponatremia (pérdida excesiva de sodio), que es tan peligrosa como la deshidratación”.

En cuanto a la alimentación, hace hincapié en que “lo más importante es evitar experimentos. Nada nuevo el día de la carrera. Usa lo que ya sabes que te funciona”.

Desde un punto de vista psicológico, la clave para el cirujano radica en tener una mentalidad flexible. “Puedes tener un objetivo de tiempo, pero también debes tener un plan B. Las maratones no siempre salen como uno quiere”, sostiene.

Por ello incide en que “la cabeza debe estar preparada para adaptarse. Cuando aparece el bajón, ayuda recordar por qué estás allí: por salud, por superación personal, por disfrutar. Ese recordatorio es un gran motor”.

Por otro lado, el Dr. Mera también tiene una premisa básica que es: “escucha siempre a tu cuerpo”. Y es que la mayoría de las urgencias que suceden durante o después de una maratón están precedidas por señales que el corredor ignoró previamente: mareos, molestias torácicas, visión borrosa, una fatiga fuera de lo normal, entre otras.

Más allá de las recomendaciones y consejos expuestos anteriormente, el facultativo hace hincapié en tener bajo control el mayor número de cuestiones. “Antes de la carrera calentamiento progresivo y sin estrés. Durante la prueba ritmo controlado desde el inicio. Esto es importante recordarlo porque la emoción del ambiente malagueño invita a salir demasiado rápido, y podemos pagarlo caro más adelante”.

“Y una vez crucemos la línea de meta no debemos dejarnos caer al suelo sin más. Caminemos, hidratémonos con calma, comamos algo ligero y permitamos que la frecuencia cardíaca se normalice. Y si tras la carrera notamos algo que no encaja, acudamos al hospital de campaña y consultemos sin esperar”, concluye.