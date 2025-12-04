Las claves para un viaje seguro en el Puente de diciembre de Quirónsalud: descansar, hidratarse y evitar distracciones

Las claves nuevo Generado con IA Quirónsalud recomienda planificar el viaje, evitar horas punta y revisar el estado del vehículo antes de los desplazamientos del Puente de diciembre. Es fundamental realizar descansos cada dos horas y localizar áreas de descanso, especialmente en trayectos largos. Hay que tener precaución con la medicación que pueda causar somnolencia y evitar distracciones como el uso del móvil durante la conducción. En caso de accidente, las lesiones más frecuentes afectan al cuello y la espalda; se aconseja acudir a Urgencias en las primeras 72 horas para valoración médica.

Entre el próximo viernes 5 de diciembre y el lunes 8 de diciembre, millones de españoles llevarán a cabo desplazamientos largos en coche por el Puente de la Constitución y la Inmaculada.

Ante esta oleada de viajes, Quirónsalud hace hincapié en que es fundamental la planificación, ajustando los horarios del viaje para evitar en lo posible las horas punta, así como los momentos complicados de luz, como el atardecer.

Además, incide en que hay que revisar previamente el estado del vehículo, especialmente los sistemas de seguridad como cinturones, sillas para niños, que estén acorde a la normativa vigente por peso y edad. En el caso de llevar mascotas, estas deben viajar de forma segura tanto para ellas como para el resto de los ocupantes.

Lourdes Álvarez, coordinadora de la Unidad de Tráfico en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella, aconseja “planificar la ruta, con descansos cada dos horas si el viaje es más largo y localizar áreas de descanso posibles”.

Del mismo modo, señala la importancia de “valorar la medicación que tomamos, ya que algunos fármacos pueden provocar somnolencia” porque “algo que parece inocuo, como un jarabe para la tos, tan típico en estas fechas, puede también producirnos sueño y reducir nuestra capacidad de reacción”.

Álvarez apunta también que durante el viaje “es muy importante ir descansados, hidratados, con todas las medidas de seguridad y evitando distracciones”. De este modo, recuerda que “no se debe comer o beber durante la conducción, siendo lo correcto parar para tomar un descanso si es necesario y evitar comidas copiosas”.

Además, considera “muy importante” mencionar que “actualmente la principal causa de distracción y accidente es el uso del móvil, tanto para hablar como para usar sistemas de mensajería instantánea o incluso la búsqueda de direcciones en el navegador”.

En caso de accidente, las lesiones más frecuentes, según señala la especialista, “suelen afectar al raquis, desde el cuello hasta la zona lumbar, pero también hay casos que son más complejos con diferentes lesiones como fracturas, heridas e incluso daños neurológicos”.

Si resulta afectado en un accidente, la especialista recomienda “acudir a Urgencias en las primeras 72 horas para valorar si existe alguna lesión que requiera de pruebas, exámenes o incluso un ingreso”.