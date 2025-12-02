Quirónsalud Málaga consigue la Certificación Excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Quirónsalud Málaga ha recibido la Certificación de Calidad nivel Excelente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, siendo el único hospital en lograrlo hasta ahora. La acreditación reconoce que el hospital cumple los estándares más exigentes en seguridad del paciente, liderazgo, innovación, calidad científico-técnica y humanización de la atención sanitaria. Esta certificación garantiza a los pacientes protocolos actualizados, atención personalizada, circuitos asistenciales seguros y un equipo profesional en formación constante. El hospital destaca por su apuesta en innovación clínica, tecnología avanzada y la creación de entornos que priorizan la comodidad y seguridad del paciente.

El Hospital Quirónsalud Málaga ha recibido la Certificación de Calidad nivel Excelente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), según han informado a través de un comunicado.

Este es el máximo reconocimiento otorgado por esta organización pública de evaluación y certificación y el único hospital, tanto de ámbito público como privado, que lo ha conseguido hasta el momento.

Cabe señalar que la acreditación de la ACSA certifica que el hospital cumple con los estándares más exigentes en materia de seguridad del paciente, liderazgo y organización, gestión por procesos, derechos del paciente, continuidad asistencial, calidad científico-técnica, innovación, investigación, tecnología y humanización en la atención sanitaria.

De esta manera, el centro hospitalario ha conseguido consolidarse como uno de los centros hospitalarios de referencia tanto de la comunidad autónoma como a nivel nacional.

El modelo aborda directamente aspectos clínicos y de relación con el paciente y, al mismo tiempo, fomenta la mejora en procesos que afectan la gestión integral de una organización.

Así, el esfuerzo conjunto de profesionales, servicios médicos y áreas de apoyo del Hospital Quirónsalud Málaga le ha llevado a superar los estándares exigidos para la obtención del nivel Excelente, la categoría más alta del modelo de certificación.

Beneficios para los pacientes

Esta certificación supone una garantía adicional para los pacientes del Hospital Quirónsalud Málaga, ya que avala protocolos actualizados y basados en la evidencia científica, atención personalizada y centrada en la experiencia del paciente, circuitos asistenciales seguros, eficientes y coordinados, mejora continua en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, un equipo profesional altamente cualificado y en formación constante, así como compromiso con la innovación, la investigación y la mejora continua.

El hospital mantiene un plan estratégico orientado a la innovación clínica, el avance tecnológico (incluyendo equipamiento de última generación) y la creación de entornos asistenciales que priorizan la comodidad y seguridad del paciente. La obtención del nivel Excelente evidencia el impacto real de estas mejoras en la práctica clínica diaria.