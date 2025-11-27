Las innovaciones médicas y la detección temprana mejoran la recuperación tras un ictus

Las claves nuevo Generado con IA Los avances diagnósticos y las terapias innovadoras han incrementado las probabilidades de recuperación en pacientes con ictus, donde la rapidez en la atención es fundamental. El 80% de los ictus pueden prevenirse mediante el control de factores de riesgo como la presión arterial, el estrés, la alimentación saludable y la actividad física. La mortalidad por ictus ha disminuido en España gracias a protocolos de atención urgente como el código ictus y a la aplicación de nuevas técnicas como la trombectomía mecánica. El Hospital Quirónsalud Marbella utiliza tecnología avanzada, incluyendo inteligencia artificial, para acortar los tiempos de diagnóstico y mejorar la precisión en el tratamiento del ictus.

Los avances diagnósticos y las terapias de última generación aumentan las probabilidades de recuperación en pacientes con ictus, una urgencia médica en la que el tiempo de actuación resulta decisivo.

El doctor Jesús Romero Imbroda, responsable del Servicio de Neurología en los hospitales Quirónsalud Marbella y Málaga, explica que esta patología continúa siendo una de las principales causas de discapacidad en España y depende estrechamente de la rapidez en la asistencia.

El especialista resalta que alrededor del 80% de los ictus pueden evitarse mediante la reducción de factores de riesgo. Control de la presión arterial, manejo del estrés, alimentación equilibrada y ejercicio regular son pilares fundamentales para proteger la salud cerebral.

Aunque la incidencia aumenta por el envejecimiento demográfico y el estilo de vida, la mortalidad ha disminuido gracias a la mejora en la atención urgente y la aplicación de protocolos específicos como el código ictus.

Romero Imbroda subraya que las señales de alarma —pérdida súbita de fuerza, alteraciones del habla o visión y cefalea intensa— requieren contacto inmediato con los servicios de emergencia, ya que cada minuto sin tratamiento afecta millones de neuronas.

Las unidades especializadas, junto con técnicas como la trombectomía mecánica, permiten recuperar la autonomía en casos antes irreversibles. Este procedimiento extrae el coágulo mediante un catéter y ofrece resultados favorables incluso horas después del episodio, según criterios clínicos establecidos.

El Hospital Quirónsalud Marbella dispone de tecnología avanzada como Angio TC, resonancia de alta resolución y sistemas basados en inteligencia artificial capaces de identificar obstrucciones en tiempo real. Estas herramientas acortan los plazos de diagnóstico y mejoran la precisión terapéutica.