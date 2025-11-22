Las médicas de cabecera, las principales víctimas de las agresiones a sanitarios en Málaga: sufren casi 30 este año

Las agresiones a profesionales sanitarios, tanto físicas como verbales, siguen en aumento. Entre enero y octubre de 2025, según los datos proporcionados por SATSE del Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce, han contabilizado en la zona 61 agresiones, de las cuales 4 eran físicas y 57 verbales.

El mayor número de actos violentos los han protagonizado los médicos de familia. En concreto, de esas 61 contabilizadas por SATSE, 43 han sido a estos profesionales, 41 verbales y 2 físicas. Además, 29 de estas las han sufrido mujeres y 14 hombres.

Junto a los médicos de familia, hay auxiliares de enfermería, A.T.S, residentes, fisioterapeutas y pediatras que también han vivido en primera persona agresiones, tanto físicas como verbales, durante estos 10 meses de este 2025, según el SATSE.

En concreto, 9 A.T.S. han sufrido agresiones verbales este 2025, 8 mujeres y un hombre; dos coordinadores de enfermería también dos agresiones verbales; un residente, un fisioterapeuta, un pediatra y un veterinario también han sufrido agresiones verbales.

Asimismo, dos profesionales que son directoras de la Unidad de Gestión Clínica de sus centros han sufrido una agresión física y otra verbal.

Últimas agresiones

Cabe recordar que hace tan solo unos días, el Sindicato Médico de Málaga se manifestó porque dos médicas y una enfermera del centro de salud de Miraflores de los Ángeles, en Málaga capital, fueron amenazadas e intimidadas por usuarios en distintos sucesos ocurridos el 1 de octubre, el 27 de octubre y este pasado 7 de noviembre.

Según el relato difundido por el SMM, el 1 de octubre una enfermera vivió un episodio angustioso durante una visita rutinaria de atención domiciliaria para curar a una paciente dependiente que terminó con el aviso a la Policía y una denuncia en la comisaría por una agresión y amenazas del cuidador de la usuaria.

Los hechos en torno a este suceso no quedaron ahí, ya que según el relato difundido por el SMM, días después, el individuo se personó en el centro de salud para amenazar a la enfermera si no quitaba la denuncia.

Asimismo, el pasado 27 de octubre una médica fue amenazada por parte de un usuario en la consulta al no estar de acuerdo con la prescripción de un fármaco con la profesional, además de su impaciencia al esperar su turno.

Y, por último, el pasado 7 de noviembre una facultativa sufrió una agresión verbal con amenazas e intento de agresión física de una usuaria que le exigía alguna demanda y tuvo que intervenir la Policía.