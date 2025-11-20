El 93% de los españoles de 15 a 64 años ha consumido alcohol: alertan de daños cerebrales desde la primera copa

Una de las áreas de la Unidad de Neurorrehabilitación de Vithas Xanit. Vithas Xanit Internacional

El 93% de los españoles de entre 15 y 64 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida, según la última Monografía de Alcohol del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (2024).

A estos datos se añade que una de cada seis personas reconoce haber tenido un consumo intensivo reciente, un patrón más frecuente entre hombres y jóvenes de 20 a 24 años, según explican a través de un comunicado desde el Hospital Vithas Xanit Internacional.

Así, expertos del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas (Irenea), alertan de que el impacto del alcohol empieza a dañar la memoria, la atención y el control motor desde la primera copa.

Según diversos estudios, el alcohol altera desde el primer momento la comunicación entre las neuronas y el funcionamiento de áreas cerebrales implicadas en la memoria, la atención y el control motor.

Investigaciones recientes publicadas en NeuroImage: Reports, Frontiers in Neuroscience y Frontiers in Human Neuroscience confirman que incluso consumos moderados modifican la conectividad funcional entre regiones clave del cerebro.

Asimismo, un estudio con resonancia magnética de ultra-alto campo publicado en Human Brain Mapping ha identificado alteraciones en la red frontoparietal y en el sistema de control atencional tras ingestas leves de alcohol, lo que respalda la evidencia de que sus efectos comienzan desde la primera copa.

Ante estos resultados, Belén Moliner, directora médica de Irenea, ha explicado que "la evidencia científica es clara: el alcohol afecta al cerebro desde el primer contacto. Aunque muchas personas lo asocian únicamente a consumos excesivos, sabemos que pequeñas dosis ya modifican procesos esenciales como la atención o la memoria de trabajo".

En este punto, ha hecho hincapié en que "el cerebro es especialmente sensible a estas sustancias, y su capacidad para coordinar movimientos, procesar información o tomar decisiones puede verse afectada de forma inmediata".

Por su parte, Myrtha O’Valle, directora asistencial de Irenea en Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional, ha añadido que “en nuestra práctica clínica comprobamos que incluso los consumos sociales pueden tener consecuencias en la coordinación y la motricidad fina, aumentando el riesgo de caídas o accidentes".

La especialista advierte también que el alcohol puede interactuar con tratamientos farmacológicos habituales en pacientes neurológicos, potenciando efectos secundarios o reduciendo la eficacia de la medicación.

"En personas que están en tratamiento, incluso un consumo ocasional puede alterar la respuesta del sistema nervioso o interferir con los procesos de recuperación", ha subrayado O’Valle.

"Evitar o reducir el consumo de alcohol es especialmente importante en jóvenes y personas con vulnerabilidad neurológica, ya que su ingesta se asocia a un mayor riesgo de ictus y otras alteraciones cerebrales", ha asegurado la doctora Moliner.