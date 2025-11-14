Málaga estrena el Hospital de Día Oncohematológico del Clínico: abre el lunes con el doble de consultas y sillones

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Clínico de Málaga inaugura su nuevo Hospital de Día Oncohematológico, que comenzará a funcionar el lunes con instalaciones renovadas y ampliadas. La reforma ha supuesto una inversión de cinco millones de euros, permitiendo triplicar la capacidad del centro y duplicar el número de consultas y sillones para tratamiento. El centro cuenta ahora con 31 sillones, 12 camas de tratamiento y un nuevo servicio de Farmacia propio para garantizar la seguridad en la preparación y distribución de los tratamientos. Andalucía incorpora por primera vez una máquina PET/Resonancia para el diagnóstico temprano del cáncer, una de las más avanzadas en España, mejorando la asistencia e investigación oncológica.

La cuenta atrás para la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Clínico de Málaga ha llegado a su fin. Las instalaciones ya están listas y entrarán en funcionamiento el próximo lunes a primera hora del día.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al consejero de Sanidad, Carlos Sanz, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha inaugurado estas instalaciones que están totalmente preparadas para atender a los pacientes oncológicos del Clínico.

Las obras de reforma y ampliación han contado con una inversión de cinco millones de euros cofinanciados con Fondos Europeos, según ha informado Moreno durante su intervención.

Así, los trabajos han hecho que el Hospital de Día Oncohematológico haya triplicado su capacidad. La superficie ha pasado de 625 a 1.351 metros cuadrados, los espacios de espera han crecido de 100 a 313 metros, y el área de tratamiento de 150 a 436 metros.

Además, cuenta con el doble de sillones para tratamiento, ya que ahora tiene 31 y antes había 15. También cuenta con 12 puestos de camas para tratamiento y 4 más en boxes de aislamiento independientes.

Al mismo tiempo de 7 consultas de Oncología ahora ha pasado a tener 16 y de 3 de Hematología, tras las obras dispone de 8.

Sin olvidar que los trabajos han hecho posible que se incorpore un nuevo servicio de Farmacia propio para la preparación, dispensación y distribución segura de tratamientos que en palabras de Moreno es “sumamente positivo para la preparación, dispensación y distribución segura, de los propios tratamientos”.

Resonancia para el diagnóstico temprano del cáncer

Moreno también ha dado la noticia de que Andalucía va a contar por primera vez en su historia con una máquina PET/Resonancia para el diagnóstico temprano del cáncer, una de las herramientas más avanzadas y prometedoras que existen en el ámbito de la detección de tumores.

Se trata de un hito histórico para la sanidad pública andaluza, ya que hasta ahora únicamente existían cuatro aparatos de ese tipo en España (2 en Barcelona, 1 en Madrid y 1 en Valencia), que marcará un punto de inflexión en la investigación y la asistencia oncológica ofrecida en Andalucía, al permitir disponer de una de las técnicas de diagnóstico por imagen más potente y avanzada que existen hoy en día.