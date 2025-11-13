Rincón de la Victoria tendrá nuevo centro de salud: tendrá 44 nuevas consultas e incorporará nuevos servicios

Una de las vistas de la plaza Pepe el Boticario en Rincón de la Victoria.

Rincón de la Victoria tendrá un nuevo centro de salud. Así lo ha informado este jueves el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha asegurado que el presupuesto andaluz de 2026 incluye una partida de dos millones de euros para el proyecto de este consultorio. La inversión rozará los 15 millones de euros, según ha explicado.

Así lo ha explicado el consejero ante la pregunta planteada en el pleno del Parlamento andaluz por la diputada Miren Begoña Iza de la Torre de Adelante Andalucía, quien le ha cuestionado sobre si la Junta "va a responder a las necesidades de los rinconeros", que según ha señalado piden, entre otras medidas, que el actual centro se dote de plantilla y que si se construye otro, sea un CARE con especializaciones, además de la vuelta del tercer equipo de urgencias.

Para el consejero, el centro de salud del Rincón de la Victoria "es una demostración más del compromiso del Gobierno andaluz" con la sanidad y ha lamentado que "nos encontramos en una situación de completo abandono de la sanidad pública en Málaga durante la etapa que gobernaba la izquierda en Andalucía".

"Nuestros planes son muy claros: seguir invirtiendo en infraestructuras sanitarias en la provincia, al igual que en el resto de Andalucía", ha dicho.

Según ha subrayado, el nuevo centro de salud "multiplicará por cuatro la superficie actual, contará con 44 nuevas consultas e incorporará nuevos servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica o Salud Mental". Un proyecto, ha incidido Sanz, que "sumará nuevas zonas de aparcamiento en la zona" con el objetivo último de mejorar la calidad asistencial de los rinconeros".

El consejero de Sanidad ha recordado que "llevamos muchos meses trabajando, mano a mano con el Ayuntamiento de la localidad, en la cesión de la parcela, en el desarrollo del programa funcional del centro y en el proyecto básico y de ejecución". De hecho, ha incidido en que se trabaja ya en "la licitación de los contratos de dirección facultativa y del contrato de obra del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria".

Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía ha lamentado que según le han comentado algunos rinconeros "la situación es caótica, porque en el centro de salud actual resulta que les dan cita para dentro de 20 días y sino los mandan a otras localidades".

"Ustedes llevan ya gobernando siete años y el centro de salud lleva prometido cerca de diez. Entre una cosa y otra, están que no se deciden", ha apostillado Iza de la Torre, quien ha dicho que "si hablara con los rinconeros sabría que es que igual no hace falta un nuevo centro de salud, que lo que piden ellos es que el actual se dote con plantilla para poder atender en condiciones a la población".

Por eso, la parlamentaria ha reiterado que "lo que piden los rinconeros y rinconeras es, primero, que se mejoren los servicios del centro de salud que ya existe", para empezar "que lo doten de plantilla suficiente".

En segundo lugar, "que si se construye algo, no sea un nuevo centro de salud, que sea un CARE", ya que para determinadas pruebas que se hacen a diario, como espirometrías a los niños que tienen asma, "tienen que irse a Málaga".

También instan a que se incluya Rincón de la Victoria en los planes de contingencia del verano "porque no es un pueblito ya de los extrarradios de la capital". Asimismo, ha asegurado que también reclaman "que le devuelvan el tercer equipo de urgencias que le han quitado".

Tras la intervención de la parlamentaria, Sanz ha señalado que "ya saben todos los vecinos del Rincón que usted no quiere centro de salud; que no defiende un centro de salud" y ha asegurado que "dos millones de euros en el presupuesto no es una promesa" y que se puede "decir de todo, menos que es un pequeño centro de salud o un mal centro de salud". También ha dicho que él habla "con el primero de los vecinos, que es el alcalde, a quien han votado los ciudadanos".