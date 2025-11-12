Borja Iribarne es el fundador y CEO de la empresa ProfesorCBD.

Las claves nuevo Generado con IA España ha aprobado su primer Real Decreto que regula el uso medicinal del cannabis, aunque limita la dispensación a farmacias hospitalarias y bajo receta de especialistas. Empresarios del sector, como Borja Iribarne de ProfesorCBD, señalan que una regulación integral podría generar hasta 20.000 empleos y 500 millones de euros en impuestos. El ejemplo de Alemania, donde el cannabis dejó de ser considerado narcótico y se permite su dispensación en farmacias comunitarias, es citado como modelo a seguir para combinar salud, prevención y acceso adulto. Actualmente, el sector del cáñamo y CBD en España cuenta con 271 empresas y genera 2.298 empleos directos, con un potencial de crecimiento significativo si se amplía la regulación.

España ha aprobado en octubre el primer Real Decreto que regula el uso medicinal del cannabis. La norma limita la dispensación a farmacias hospitalarias, mediante fórmulas magistrales y receta de especialistas, lo que supone un avance histórico, aunque aún restringido.

Desde ProfesorCBD, empresa líder en cannabidiol, insisten en que “el ejemplo alemán demuestra que regular el cannabis ordena la sociedad. España no debería quedarse a medio camino”. Alemania, en menos de una década, ha evolucionado desde un uso médico marginal hasta un modelo integral que combina salud, prevención y acceso adulto.

El país centroeuropeo alcanzó un hito en abril de 2024 con el Cannabisgesetz. Gracias a esa norma, el cannabis dejó de considerarse narcótico. Más de 2.500 farmacias comunitarias comenzaron entonces a dispensarlo y las importaciones crecieron de 8 toneladas en 2023 a 37 solo en el primer trimestre de 2025.

El emprendedor malagueño Borja Iribarne. Angel Vinuesa

El mercado médico alemán ya ronda los 500 millones de euros al año. Además, se legalizó la posesión de hasta 25 gramos en público y 50 en domicilio, mientras proyectos piloto de venta recreativa se preparan en Frankfurt y Hannover.

En España operan hoy 271 empresas del cáñamo y el CBD, que generan 2.298 puestos directos y unos ingresos estimados de 81 millones de euros, según Cannamonitor. Con una regulación más amplia, según afirman desde esta empresa, el impacto podría quintuplicarse, superando los 1.000 millones de euros, 20.000 empleos y el pago de 500 millones en impuestos.

Borja Iribarne, fundador de ProfesorCBD, afirma que “Alemania demuestra que regular no genera caos, sino orden. Devuelve gran parte del cannabis al ámbito del bienestar y reduce estigmas”. Reclama, además, ampliar la dispensación al ámbito comunitario y avanzar hacia una regulación del cannabidiol como producto de consumo humano.

Una planta de cannabidiol.

Este empresario asegura que en Alemania no ha habido un mayor consumo por parte de los menores por esa regulación y que es necesario formar en los colegios.

“Hablar de cannabis en las aulas no fomenta, protege. Si lo hacemos con alcohol y tabaco, debemos hacerlo también con el cannabis”, añade este empresario malagueño.

ProfesorCBD, fundada en 2018, se ha convertido en la decana del sector en España. Con cinco marcas propias y más de 290 referencias, prevé facturar 1,2 millones de euros este año, duplicando resultados y consolidando su presencia en 13 países europeos.