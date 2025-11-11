Málaga, segunda provincia con más mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía

Más de 2.300 mujeres andaluzas se han visto afectadas por los fallos detectados en los programas de cribado de cáncer de mama en la comunidad. La mayoría de los casos se concentran en las provincias de Málaga y, sobre todo, de Sevilla, siendo Málaga la segunda con mayor número de mujeres afectadas, justo después de la capital andaluza.

Tras estas incidencias se han ido repitiendo las pruebas y todavía hay más de 200 de mujeres andaluzas en sus casas a la espera de repetir sus mamografías de cribado porque presentaban hallazgos radiológicos BI-RADS y no habían sido informadas de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica.

En total, ha habido 2.317 casos. Actualmente, según los datos aportados por la Consejería de Salud, quedan 217 mujeres por volver a realizarse una mamografía de cribado que presentaban hallazgos radiológicos BI-RADS. Por lo que ya se han realizado 2.100 pruebas.

Por provincias, Málaga es la segunda de Andalucía en la que más mujeres afectadas hay con 152 casos. En Sevilla, donde se concentran la mayoría de las afectadas, hay 2.051 casos.

En tercer lugar está Cádiz con 80; Granada con 14; Almería con 10; Huelva con cinco y Jaén con dos. En la provincia de Córdoba no se ha localizado ningún caso.

En cuanto a las mamografías pendientes, la Consejería de Sanidad, informó ayer tras reunión de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, que dependientes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla estarán realizadas antes del 15 de noviembre y las ecografías, antes del 30 del mismo mes, como ya anunció el consejero de Sanidad.

En la reunión también se ha informado del desglose de casos por provincias con casi el 90% localizado en el Hospital Virgen del Rocío, quedando el siguiente de los hospitales afectados con un 4% de casos.

Como ya se anunció, se han actualizado los referentes de cribado de cáncer de mama en Atención Primaria (32 referentes) y se han designado referentes hospitalarios del programa (otros 32 referentes) como parte del Plan de Acción para la Mejora de la Atención en las Unidades de Mama Hospitalaria de Andalucía.

El objetivo de contar con referentes hospitalarios es, según la Junta de Andalucía, disponer de un modelo operativo más transparente, homogéneo y eficaz que garantice una coordinación fluida entre los Distritos sanitarios, encargados de la organización y la gestión de la captación poblacional, y los hospitales, responsables de la lectura radiológica y la atención a las derivaciones.

Además, han constituido un grupo autonómico multidisciplinar integrado por profesionales de hospitales y áreas de gestión sanitaria de las ocho provincias andaluzas y nueve profesionales de los distritos sanitarios (técnicos de salud o responsables provinciales del programa) con dos coordinadores autonómicos en las figuras de Mercedes Acebal y Juan Garcelán.

Esta representación territorial y funcional permite un abordaje integral, incorporando visiones complementarias desde la atención primaria, la gestión poblacional, la lectura radiológica, los circuitos de derivación y la coordinación operativa. Este diseño se ha demostrado enriquecedor, facilitando un análisis global y coherente del programa.

A partir del análisis inicial han estructurado tres líneas de trabajo consistentes en la revisión y mejora del aplicativo del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, la optimización del circuito de la usuaria dentro del programa y la elaboración de un Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) para las Unidades de Mama Hospitalarias. Las tres líneas avanzan de forma coordinada, garantizando la alineación entre infraestructura tecnológica, experiencia de la usuaria y práctica clínica homogénea en los hospitales.