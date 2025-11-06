Quirónsalud Marbella y ALCER Málaga se unen para mejorar la calidad de vida de los pacientes renales

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Quirónsalud Marbella y la asociación ALCER Málaga han firmado un acuerdo para reforzar la atención integral de los pacientes renales en tratamiento de hemodiálisis. El convenio permitirá ofrecer soporte emocional, orientación familiar y acompañamiento social, coordinados con el equipo médico del hospital, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La Unidad de Diálisis del hospital atiende semanalmente a 270 pacientes y cuenta con servicios de intérpretes en varios idiomas, facilitando la atención a pacientes extranjeros. El acuerdo incorpora atención psicológica y apoyo social especializado, sumando 48 horas mensuales de asistencia a los servicios de fisioterapia y nutrición ya existentes.

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER Málaga) y el Hospital Quirónsalud Marbella han firmado un acuerdo con el objetivo de reforzar la atención integral de los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el centro.

Con este nuevo convenio, los pacientes con enfermedad renal contarán con soporte emocional, orientación familiar y acompañamiento social coordinado con el equipo médico del hospital, con el fin de mejorar su calidad de vida durante el proceso de tratamiento.

La Unidad de Diálisis del Hospital Quirónsalud Marbella cuenta con 20 puestos y atiende a 270 pacientes cada semana, combinando la tecnología más avanzada con una atención humana y personalizada, según han informado a través de un comunicado.

Además, dispone de un equipo de intérpretes en varios idiomas (inglés, alemán, francés, ruso, lenguas escandinavas y árabe), un servicio muy valorado por los pacientes extranjeros que residen o visitan la Costa del Sol durante sus vacaciones y necesitan continuar sus tratamientos.

Con esta alianza, el hospital va a poder ampliar los servicios de apoyo a sus pacientes con la incorporación de atención psicológica y trabajadora social especializada, que se suman a los servicios de fisioterapia y nutrición que ya ofrece la unidad.

Esto será posible porque el acuerdo con ALCER Málaga contempla la presencia regular de profesionales de la asociación en las instalaciones hospitalarias, que ofrecerán 48 horas mensuales de atención psicológica y social, de manera coordinada con el equipo asistencial del hospital.

“Nuestro compromiso va más allá de la asistencia clínica. Queremos que cada paciente se sienta acompañado en todas las dimensiones de su salud: física, emocional y social. Este acuerdo con ALCER refuerza nuestra apuesta por una atención integral y humana”, ha destacado Miguel Ángel Ramírez Marrero, director médico del Hospital Quirónsalud Marbella.

Por su parte, la presidenta de ALCER Málaga, Josefa Gómez, ha subrayado que “la firma del acuerdo supone un compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis hospitalaria. Un respaldo que se traduce en una atención psicosocial, que permitirá a estos pacientes enfrentarse a la enfermedad de una manera más fortalecida y con un respaldo social necesario”.

Gómez ha recordado además que “la enfermedad renal crónica afecta a las personas que la padecen no solo a nivel clínico, sino que tiene una grave afección psicológica y social, provocando en estos pacientes una situación que agrava los problemas de salud. Por este motivo, una buena salud psicológica y una cobertura social adecuada repercuten de manera directa en una mejor evolución de la enfermedad”.