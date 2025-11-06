El Materno Infantil de Málaga, referente nacional en el traslado de pacientes pediátricos: 21 menores atendidos desde 2017

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Materno Infantil de Málaga ha sido designado como uno de los tres centros de referencia nacional para el traslado de pacientes pediátricos que requieren soporte vital con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Desde 2017, este hospital ha realizado 21 transportes ECMO pediátricos, con una tasa de supervivencia superior al 82%, coordinando traslados tanto en Andalucía como en otras regiones de España. El protocolo ECMO Pediátrico de Andalucía implica la colaboración del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y equipos multidisciplinares altamente cualificados para garantizar la seguridad y eficacia en los traslados. En España existen 14 centros con terapia ECMO pediátrica, de los cuales tres se encuentran en Andalucía: Málaga, Córdoba y Sevilla.

El Protocolo ECMO Pediátrico de Andalucía, puesto en marcha tras la designación de este centro de referencia CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud) para el traslado de pacientes pediátricos que precisen soporte vital con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y su tratamiento, se ha activado este jueves en el Hospital Materno Infantil de Málaga, que pertenece al Hospital Universitario Regional.

El Regional de Málaga logró el pasado julio, junto a los hospitales 12 de Octubre de Madrid y el Vall d’Hebrón de Barcelona, este reconocimiento CSUR que otorga el Ministerio de Sanidad por su “excelencia médica, su compromiso organizativo y la solidaridad demostrada por sus profesionales”, ha subrayado el consejero.

Esto supone que este centro es referente para los pacientes ECMO procedentes de Andalucía, Badajoz, Alicante, la Región de Murcia, Ceuta y Melilla.

Si bien, los pacientes de Córdoba y Jaén tienen como referencia, especialmente si tienen indicación de trasplante, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba; y los de Huelva y Sevilla, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

La activación del protocolo y el transporte se realiza en estrecha coordinación con el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía (CES-061), que aporta sus recursos materiales y humanos para garantizar la ejecución óptima del traslado de los pacientes.

Así, el hospital emisor contacta con el CES-061 y este traslada la solicitud de activación del protocolo al equipo ECMO del Regional, cuyo equipo móvil se desplazará hasta el hospital emisor para canulación in situ y, posteriormente, el traslado del paciente al hospital receptor designado.

Pacientes trasladados desde 2017

Pese a que el protocolo es nuevo y la designación del CSUR llegó hace unos meses, el Regional desde 2017 ha realizado un total de 21 transportes en ECMO desde otros centros.

De estos, 19 han sido de tipo primario, es decir, que el equipo se desplaza al hospital de origen, inicia la ECMO y traslada al menor.

Estos traslados, con la colaboración extraordinaria del 061, se han efectuado tanto en hospitales andaluces como en comunidades alejadas como Castilla y León o Extremadura, con una tasa global de supervivencia superior al 82%.

En este sentido, Antonio Sanz, consejero de Sanidad, ha detallado que el Regional asume la responsabilidad de trasladar a estos pacientes “movilizando equipos multidisciplinares altamente cualificados”, integrados por intensivistas, cirujanos cardiovasculares, perfusionistas y personal de enfermería especializada.

Además, ha señalado que los traslados que se han hecho hasta ahora "se han logrado gracias a la estrecha colaboración del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Regional, cirujanos cardiovasculares y perfusionistas, junto al 061 y con la aprobación y colaboración institucional para poder realizarse este procedimiento en otro hospital pese a no estar en la cartera de servicios”.

Cabe señalar que de los 14 centros que disponen en España actualmente de terapia ECMO pediátrica, tres están en Andalucía: el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y el Hospital Universitario Regional de Málaga.