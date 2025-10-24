Las agresiones a médicos en Málaga aumentan un 35% en 2025: "Nadie merece tener miedo en su puesto de trabajo"

“Nadie merece tener miedo en su puesto de trabajo”. Así denunció ayer Teresa Valle, delegada de PRL del Sindicato Médico de Málaga, la última agresión registrada en un centro de salud de la capital. Con esta ya serían 46 los actos violentos contra facultativos contabilizados este año, un 35% más que en el mismo período de 2024.

Las agresiones, tanto físicas como verbales, siguen en aumento y los sanitarios reclaman más medidas de seguridad en los centros de salud y hospitalarios en los que trabajan porque, según Valle, “no hay absolutamente nada que justifique una agresión”.

“Hay centros de salud que carecen de personal de seguridad y muchos no tienen vía de escape. Estamos a merced de lo que nos pueda ocurrir”, denunció la facultativa.

El registro propio del Sindicato Médico de Málaga, en octubre de 2024, les habían informado de 30 agresiones, 16 menos que las que han contado hasta ahora. “Y estas son las que nos comunican”, según Valle.

En cuanto al perfil de los facultativos que son agredidos con más frecuencia, la delegada de PRL del SMM sostiene que suelen ser mujeres de entre 35 y 45 años y médicos de familia.

Por su parte, Ana Duarte, secretaria general del SMM, aseguró que la falta de médicos "es el principal problema de la sanidad andaluza y española" y lo que está haciendo que aumenten las agresiones.

La falta de profesionales se debe, según Duarte, a que no hay contrataciones y "sin contrataciones siempre va a haber listas de espera y hasta que la población no sea consciente de ello, no se va a arreglar el problema".

Última agresión a un facultativo en Málaga

El suceso se produjo el pasado 15 de octubre en el centro de salud Alameda Perchel. Desde el Sindicato Médico de Málaga lo describen como "un brutal caso de agresión" a una médica de familia.

Al parecer, la facultativa estaba tendiendo a una mujer, que iba acompañada por una familiar, cuando la usuaria comenzó a presionar a la sanitaria para que le prescribiera un antibiótico, pero la médica valoró que no estaba indicado.

Ante la negativa de la facultativa, la mujer abofeteó, insultó, amenazó y tiró del pelo a la médica que pulsó el botón del pánico, pero cuando acudió el vigilante de seguridad la agresora ya había abandonado el centro de salud. La víctima ha denunciado a la Policía Nacional.