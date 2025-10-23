Una mujer agrede brutalmente a una médica en un centro de salud de Málaga por no prescribirle un antibiótico

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer agredió a una médica en un centro de salud de Málaga por negarse a prescribirle un antibiótico. El incidente ocurrió en el centro de salud Alameda Perchel, donde la médica fue abofeteada, insultada y amenazada. Este ataque se suma a los 46 casos de agresiones a sanitarios en Málaga en 2025, superando los registros de 2024. El Sindicato Médico de Málaga organizó una concentración en apoyo a la médica agredida y denunció la falta de personal médico como un problema clave en la sanidad.

Las agresiones a médicos siguen en aumento y el pasado miércoles 15 de octubre se sumó un nuevo acto violento a la lista de de casos que se han registrado a lo largo de este 2025.

El suceso se produjo hace algo más de una semana en el centro de salud Alameda Perchel. Desde el Sindicato Médico de Málaga lo describen como "un brutal caso de agresión" a una médica de familia.

Al parecer, la facultativa estaba tendiendo a una mujer, que iba acompañada por una familiar, cuando la usuaria comenzó a presionar a la sanitaria para que le prescribiera un antibiótico, pero la médica valoró que no estaba indicado.

Ante la negativa de la facultativa, la mujer abofeteó, insultó, amenazó y tiró del pelo a la médica que pulsó el botón del pánico, pero cuando acudió el vigilante de seguridad la agresora ya había abandonado el centro de salud. La víctima ha denunciado a la Policía Nacional.

El Sindicato Médico de Málaga ha celebrado una concentración este jueves en el centro de salud Alameda Perchel para mostrar su apoyo a la compañera y denunciar esta nueva agresión a una facultativa en la provincia, que incrementa el número a 46 en lo que va de año, y que supera en 16 los casos ocurridos en 2024.

En este punto, Ana Duarte, secretaria general del SMM, ha asegurado que la falta de médicos "es el principal problema de la sanidad andaluza y española" porque "sin contrataciones siempre va a haber listas de espera y hasta que la población no sea consciente de ello, no se va a arreglar el problema".