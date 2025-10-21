Satse denuncia a la Inspección de Trabajo el "abandono a trabajadores y usuarios" del Hospital Regional de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Sindicato de Enfermería (Satse) de Málaga ha denunciado a la Inspección de Trabajo el "abandono a trabajadores y usuarios" por parte de la Gerencia del Hospital Regional Universitario de Málaga. Faltan por sustituir cinco enfermeras y dos TCAEs en el CARE José Estrada, lo que obliga a las profesionales a asumir más trabajo del asignado para mantener las consultas abiertas. En las plantas de Urología y Maxilofacial del hospital, han desaparecido tres enfermeras de refuerzo de lunes a viernes, pero la actividad asistencial se mantiene igual. Satse ha denunciado que desde enero de 2024 se solicitó una Evaluación del Riesgo para la Unidad de Agudos, sin que se haya iniciado el procedimiento a día de hoy.

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Málaga ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, según han asegurado, el "abandono a trabajadores y usuarios" en el Hospital Regional Universitario de Málaga por parte de la Gerencia del Centro.

En este sentido, exponen que la situación de Enfermeras y TCAE del CARE José Estrada se debe a las "consecuencias de la nefasta política de contratación y sustituciones en materia de personal que el SAS lleva imponiendo al Complejo, y que personalizamos en la figura de su actual gerente".

Al parecer, faltan por sustituir hasta cinco Enfermeras y dos TCAEs, puesto que la plantilla del personal de enfermería "está estructurada para dar respuesta a la necesidad asistencial de la población. De esta manera, cada profesional tiene asignado un número de consultas y de usuarios de las mismas".

Por tanto, cuando faltan enfermeros, son las profesionales las que "para garantizar que no se cierren consultas y los usuarios se vean afectados con retrasos y anulaciones de citas, se ven obligadas a asumir más trabajo del que tienen asignado". Algo que se extiende a consultas del Hospital Civil.

Por otro lado, Satse también asegura que en las plantas de Urología y Maxilofacial, las tres enfermeras de refuerzo de lunes a viernes en turno de mañana "han desaparecido, pero manteniendo la misma actividad asistencial".

Además, añaden que también han detectado que estos problemas deben ser evaluados por Riesgos Laborales del Complejo. Por ello, han denunciado a la Inspección de Trabajo "que la Unidad de Agudos tiene solicitada desde enero de 2024 una Evaluación del Riesgo, por la situación de sobrecarga laboral que sufrían. A día de hoy, un año y nueve meses después, aún no se ha iniciado dicho procedimiento".

Además, añaden que en 2016, en la Unidad de Maxilofacial se implantó una serie de medidas correctoras tras la Evaluación de Riesgo Psicosocial realizada y "nueve años después, nadie ha evaluado si esas medidas fueron efectivas o no".