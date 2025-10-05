El sarcoma, un cáncer raro que afecta a 1 de cada 100.000 personas en Málaga: "No están asociados a hábitos de vida"

Una radiografía de hombro que muestra un encondroma en el hueso del brazo. iStock

Los sarcomas son tumores poco frecuentes, que representan en torno al 1% de todos los cánceres, con una incidencia estimada en Málaga de 1 caso por cada 100.000 habitantes. En cifras, en la última década se han detectado en la provincia, por ejemplo, 100 casos de sarcoma kaposi.

Este cáncer está considerado como raro por su baja prevalencia porque se origina en los tejidos de soporte del cuerpo, como los huesos, los músculos, la grasa, los vasos sanguíneos o el tejido fibroso.

Además, se clasifican principalmente en dos grupos: sarcomas de tejido óseo (como el osteosarcoma) y sarcomas de tejidos blandos, que incluyen más de 70 tipos como el liposarcoma (cáncer de grasa), el leiomiosarcoma (cáncer de músculo liso) y el sarcoma de kaposi.

“Los sarcomas no están asociados a hábitos de vida como ocurre con otros tumores. Lo que sucede es que ahora los médicos sospechan antes esta posibilidad, derivan con rapidez y se llega al diagnóstico de manera más precisa”, aseguró Irene Carrasco, coordinadora del Grupo de Trabajo de Sarcomas de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).

En cuanto al tratamiento, la SAOM resalta la importancia del abordaje multidisciplinar, que combina cirugía, quimioterapia y radioterapia, y que en los últimos años se ha visto reforzado con el acceso a ensayos clínicos y fármacos innovadores en uso compasivo, que permiten a los pacientes beneficiarse de nuevas terapias antes de su aprobación oficial.

En este sentido, según Diego Moriel, traumatólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga, “cirujanos, ortopédicos oncológicos, oncólogos médicos, radiólogos, oncólogos radioterapeutas, patólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, trabajamos en conjunto ofreciendo al paciente los últimos servicios clínicos disponibles, así como la mejor opción quirúrgica posible dentro de cada caso”.

Sarcoma de Kasopi

El Observatorio de Cáncer tiene disponible los datos del sarcoma de Kasopi. La incidencia en la provincia es de 1 caso por cada 100.000 habitantes. En números, en los últimos 10 años se han diagnosticado 100 casos de este tipo de sarcoma.

Por años, el que mayor número de casos nuevos registró fue el 2024 con 11 y el que menos el 2015 con 9. En el resto, es decir, entre 2016 y 2023, cada ejercicio se contabilizaron 10 casos nuevos por año.