Málaga a la cabeza en la donación de médula ósea este 2025: acumula casi el 35% de las inscripciones en Andalucía

Donar médula ósea salva vidas y los malagueños son cada vez más conscientes de ello. En lo que va de año, Málaga es la provincia que ha registrado un mayor número de nuevos donantes al Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

En 2024 se incorporaron 5.925 nuevos donantes, superando los objetivos por encima del 120%. En estos primeros nueve meses de 2025 se han inscrito al REDMO más de 2.000 andaluces y andaluzas, según los datos aportados por la Consejería de Salud.

Este dato, según explican, muestra un constante ritmo de incorporaciones a esta red solidaria, con una media de 250 donantes nuevos cada mes.

Al mirar los datos registrados en el REDMO este año por provincias, Málaga encabeza la lista con mucha diferencia. De esos 2.000 nuevos donantes, casi el 35% son malagueños. En concreto, 669 nuevos inscritos de los 1.921 que se han contabilizado provienen de la Costa del Sol.

La siguiente con más donantes nuevos es Sevilla con 380, seguida de Huelva con 220 y Granada con 218. En Cádiz se han inscrito un total de 145, en Córdoba 116, en Jaén 112 y en Almería 61.

La media de edad de los inscritos era hasta ahora de 41 años y este año la edad media de los nuevos donantes incorporados es de 26 años. Sin embargo, solo el 36% de los donantes registrados son varones frente a un 64% de mujeres. Este dato confirma que de cada diez donantes efectivos, siete son hombres, lo que pone de manifiesto la importancia de atraer a donantes varones.

Casi 119.000 donantes de médula en Andalucía

Actualmente, existen un total de 118.771 donantes registrados y casi 300 más pendientes de confirmación tras recibir sus solicitudes y analíticas, por lo que el presente año finalizará con más de 119.000 donantes disponibles en Andalucía.

El trasplante es una alternativa terapéutica

Cabe señalar que en 2024 se alcanzó el récord de 633 trasplantes de médula ósea en Andalucía. De este total, 357 trasplantes fueron autólogos, es decir, con células madre procedentes del propio paciente.

Asimismo, 276 fueron alogénicos, es decir, de donante y, dentro de estos últimos, el gesto altruista de los donantes no familiares alcanzó a 146 personas, 15 de ellos niños.

Este tipo de trasplantes es, en muchas ocasiones, la única alternativa eficaz para el tratamiento de leucemias, linfomas y otras enfermedades hematológicas. La fuente de células madre o progenitores hematopoyéticos puede ser de médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical.

Tan sólo el 25-30% de los pacientes que necesitan un trasplante alogénico tienen un familiar compatible; de ahí la necesidad de incrementar la cifra de donantes de médula ósea, para facilitar que todas las personas que necesiten un trasplante de médula ósea tengan posibilidad de conseguirlo.