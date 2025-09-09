Vithas reacredita dos hospitales con la Joint Commission International y refuerza su liderazgo en calidad asistencial

Vithas ha reacreditado a dos de los hospitales del grupo conforme al criterio de la Joint Commission International (JCI), el estándar más exigente en calidad asistencial en todo el mundo.

En concreto, el Hospital Vithas Xanit Internacional, situado en Benalmádena (Málaga), ha superado esta evaluación por cuarta vez consolidando así más de una década de compromiso con la excelencia, mientras que el Hospital Vithas Granada ha logrado su tercera reacreditación consecutiva.

Vithas cuenta también con la acreditación Joint Commission Enterprise que avala su compromiso como grupo sanitario con la excelencia asistencial y la seguridad del paciente.

Además, otros dos hospitales del grupo disponen de este sello de calidad: el Hospital Vithas Almería y el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria. Así, de los 15 hospitales acreditados en España por JCI, cuatro son de Vithas, lo que les sitúa al mismo nivel que otras instituciones internacionales de referencia mundial como las estadounidenses Clínica Mayo y el Hospital Monte Sinaí.

Para Pedro Rico, director general del Grupo Vithas, señala que “desde su creación, Vithas eligió la JCI como el estándar de calidad asistencial y seguridad del paciente de todos nuestros hospitales. El hecho de que cuatro de ellos ya cuenten con la acreditación, y que Vithas como compañía también haya sido acreditada en la modalidad Enterprise, demuestra que nuestro compromiso con la excelencia asistencial es real y reconocido por organismos internacionales independientes gracias al trabajo diario de nuestros 12.600 profesionales".

Por su parte, José Luis Salcedo, director gerente del Hospital Vithas Granada, ha destacado que “es un orgullo para todo el equipo haber superado nuevamente esta rigurosa evaluación que avala lo que hacemos y cómo lo hacemos. Esta acreditación no solo reconoce el esfuerzo diario de todo el equipo de profesionales del hospital, sino que manifiesta nuestro compromiso con una atención sanitaria de máxima calidad y seguridad a nuestros pacientes”.

José Antonio Ródenas, director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, ha subrayado que “esta cuarta reacreditación nos llena de satisfacción y confirma que seguimos en la senda correcta. Para nosotros, significa que nuestros procesos, nuestra tecnología y, sobre todo, el compromiso de nuestros profesionales cumplen con los más estrictos estándares de calidad y seguridad sanitaria a nivel internacional. Es un reconocimiento al esfuerzo colectivo y a la vocación de servicio con la que trabajamos cada día para ofrecer a nuestros pacientes la mejor atención posible”.

Cumplimiento de 1.300 estándares internacionales

La acreditación JCI certifica que un hospital cumple con 1.300 estándares internacionales que abarcan desde la atención clínica y quirúrgica hasta la gestión hospitalaria, la seguridad del paciente, la formación continua del personal y la mejora constante de la calidad.

En el caso de la acreditación empresarial, denominada Joint Commission Enterprise, evalúa la gobernanza, las políticas y los procedimientos de todo el sistema organizativo y su implementación en las diferentes unidades que conforman una compañía sanitaria, que en el caso de Vithas son sus 21 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales. La comisión evaluadora examina el cumplimiento por parte del grupo de más de 180 estándares y criterios medibles que avalan que la compañía está enfocada a todos los niveles en la calidad asistencial y la seguridad del paciente.