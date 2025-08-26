Enfermeros del Clínico denuncian una "sobrecarga asistencial" en la UCI: "Hay un técnico para 6 pacientes"

Con la temporada estival llega la época en la que mucho trabajadores se van de vacaciones, pero no disminuyen las necesidades asistenciales. A lo largo de los meses del verano cubrir los turnos de los profesionales de la sanidad es una tarea obligatoria en los centros sanitarios de la provincia, pero las enfermeras y Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen de la Victoria aseguran que están viviendo una situación de “sobrecarga asistencial”.

Así lo han dado a conocer profesionales a EL ESPAÑOL de Málaga, en el que explican que la situación de los TCE en la UCI es “bochornosa” porque “en ningún caso se cumplen los ratios establecidos y que, por ejemplo, en el Hospital Regional sí se respetan”.

De esta manera, explican que en el Clínico, la UCI tiene un TCE para seis pacientes, mientras que en el Regional son un profesional para cuatro pacientes, “lo que supone un agravio para nuestros profesionales, pero también para los pacientes”.

La UCI de este centro hospitalario tiene 30 camas operativas que se encuentran repartidas en tres módulos aunque con un cuarto que mantienen cerrado y que solo abren “en situaciones de sobrecarga”.

“Para este número de pacientes, el personal adecuado respetando ratios sería de 15 enfermeras y lo que serían 7,5 TCE”, sostienen. Asimismo, añaden que como la ocupación de camas es “fluctuante, no siempre están todas las camas ocupadas y esto lo aprovechan para no tener a la plantilla adecuada para el número de camas, lo que conlleva que algunos turnos se disminuya el número de enfermeras dejando bajo mínimo y que cuando se producen ingresos supone que en muchos casos dejen de respetarse los ratios”.

En este sentido, inciden en que ya han comunicado su situación de manera “constante” a la dirección a través de sindicatos y juntas internas, pero denuncian que el centro quiere “ahorrar en personal, tanto en enfermeras como en TCE a costa de una atención cada vez más desgastada y con grandes dificultades para poder ofrecer una asistencia de excelencia”.

Por ello, exigen que se “adopten de manera inmediata medidas y se ajusten a los estándares reconocidos nacional o internacionalmente”, ya que no cumplir con las ratios recomendadas “aumenta el riesgo de errores, infecciones y mortalidad”.

Respuesta del Hospital Clínico

Por su parte, fuentes sanitarias consultadas por este periódico aseguran que el hospital está realizando las gestiones necesarias para intentar mantener una ratio que les permita atender a todos los pacientes de manera excelente.

Asimismo, inciden en que la asistencia está garantizada, pero que están encontrando dificultades para contratar el personal necesario para cubrir todos los puestos. Por ello, cuando necesitan más personal, debido al aumento de pacientes en UCI, refuerzan la unidad con trabajadores de otros servicios durante unas horas para poder atender a los pacientes que lo necesitan.