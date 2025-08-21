Las urgencias del Centro de Salud San Miguel de Torremolinos no cerrarán: "La manifestación no tiene sentido"

Las urgencias del Centro de Salud de San Miguel de Torremolinos no van a cerrar. Así lo ha asegurado este jueves Margarita del Cid, alcaldesa del municipio, que ha señalado que lo que se va a hacer es un nuevo pabellón en el Hospital Marítimo.

“Quiero subrayar que tanto la recogida de firmas como la manifestación convocada para el próximo sábado no tienen ningún sentido, salvo confundir y generar malestar”, ha declarado al tener conocimiento de una concentración en dos días a las 12.00 horas en el Ayuntamiento.

También ha explicado que “seguirá funcionando con normalidad, sin que ello impida que Torremolinos pueda tener unas instalaciones mejores, mucho más dignas, con el nuevo pabellón que se proyecta en el Marítimo y que se va a convertir en el centro de urgencias de atención primaria de referencia para todo el municipio”.

Con una inversión de la Junta de 2,4 millones de euros, el módulo del Hospital Marítimo se proyecta sobre una superficie construida total de más de 765 metros cuadrados para ubicar el servicio de Urgencias.

El espacio será rehabilitado de manera integral y contará con vestíbulo, zona de recepción y sala de espera, sala de emergencias, observación, dos salas de curas, ocho consultas y área para los profesionales médicos, que contará con tres dormitorios, aseos y sala de estar. Además se proyectarán dos nuevos accesos (peatonal y para las ambulancias) en el lateral del edificio.

Por otro lado, ha señalado que también quieren afrontar la reforma del centro de salud San Miguel. "Ya hemos iniciado contactos con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, porque a diferencia de otros, no nos conformamos con reclamar las urgencias, no, queremos mejorar este centro de salud, porque eso es lo que se merecen los vecinos de El Calvario”, ha añadido.

Del Cid ha destacado también las últimas inversiones en materia de salud en el municipio, que ya son una realidad: “La Junta de Andalucía ha invertido más de 2,2 millones de euros en la mejora de infraestructuras del Hospital Marítimo, así como para la dotación de nuevos equipamientos sanitarios. Entre estas actuaciones, y por poner un par de ejemplos, destacan los cerca de 1,2 millones de euros que se han destinado al área de Salud Mental o la sustitución del equipo de radiodiagnóstico para dotarlo de un nuevo equipamiento que ofrece mayor precisión y eficiencia”.

Ha destacado también las mejoras y avances realizados recientemente en el centro de salud de la Carihuela: “en la ampliación del centro de salud de La Carihuela se ha realizado una inversión de 1,4 millones de euros, más cerca de 250.000 euros en equipamiento, que supone ampliar las consultas en once hasta alcanzar un total de cuarenta, y que incorpora consulta de ecografía, Programa de la Mujer, y una sala de radiología, sumando este nuevo servicio a la atención sanitaria de los vecinos”.

Respuesta Junta de Andalucía

Por su parte, desde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía han remarcado que estas urgencias no se van a cerrar y seguirán trabajando en el mismo horario: de 8.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y con urgencias 24 horas al día.

"La ampliación y mejora de las infraestructuras sanitarias del municipio son una antigua demanda ciudadana a la que ahora la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento, da respuesta con la creación de un servicio de urgencias de atención primaria de Torremolinos en el Hospital Marítimo, y la reciente puesta en marcha de la ampliación del centro de salud de La Carihuela", han concluido.