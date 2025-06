Donar sangre en verano en Málaga, más necesario que nunca: registran 14.500 extracciones en lo que va de año

Donar sangre salva vidas y mantener las reservas de los centros sanitarios de toda Andalucía es uno de los principales objetivos de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. Esto no sería posible sin los donantes de sangre que en Málaga son 28.800 personas.

“La sangre es el único medicamento que no puede fabricarse, que requiere de la solidaridad de todos nosotros y que no podemos descuidar en la época estival”, aseguró Rocío Hernández, consejera de Salud de la Junta de Andalucía mientras se celebraba un acto por el Día Mundial del Donante de Sangre.

Durante 2024, en Málaga se realizaron 42.275 donaciones de sangre, gracias a los 28.800 donantes que se encuentran en la provincia. Además, de estos, 5.378 eran nuevos, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Consumo a este periódico.

Cabe señalar que durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de mayo de 2025 se han llevado a cabo un total de 14.535 extracciones de sangre en Málaga. En total, han sido 14.001 los donantes, de los cuales 1.800 han sido donantes nuevos.

En cuanto a los datos regionales, en Andalucía se realizaron un total de 274.511 donaciones, gracias a 175.371 donantes, de los que 29.455 donaron por primera vez. El índice de repetición es de 1,5 donaciones por donante. De estas donaciones, un total de 16.377 fueron de plasma.

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2025 se han registrado un total de 110.749 donaciones en Andalucía. Estos datos han experimentado un descenso de cerca de 4.000 donaciones respecto al mismo periodo del año anterior (114.422 de enero a 31 de mayo de 2024).

El objetivo de la Junta de Andalucía para este año “es superar cifras anteriores, y darle la vuelta a este ligero descenso en el registro de donaciones motivando a la población a que acuda a los puntos de donación más cercanos”, según la consejera.

La Junta de Andalucía también ha hecho un llamamiento a la donación también en verano, ya que es necesario que en torno a 5.500 personas donen semanalmente en toda Andalucía, porque la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa durante el verano. En la actualidad, es preciso reponer lo antes posible las reservas de los grupos 0+, A+, 0- y A-.

Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de las anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas.

Cabe recordar que antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación.

Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Es imprescindible abstenerse de hacer deporte 2 horas antes de donar y 24 horas tras la donación.