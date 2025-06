Las enfermeras del Hospital Regional de Málaga, a la huelga para denunciar “graves deficiencias de personal”

Las enfermeras del Hospital Regional Universitario de Málaga irán a la huelga el próximo 18 de junio para denunciar “las graves deficiencias de personal”. Así, según Satse Málaga, la falta de estas profesionales es diaria y “afecta a la totalidad de las unidades del complejo”.

La jornada de huelga, convocada por el Sindicato de Enfermería Satse, dará comienzo a las 8:00 horas del día 18 de junio y finalizará a las 8:00 horas del 19 de junio. De esta manera, inciden en que “estas graves deficiencias se deben a unas plantillas de base paupérrimas”.

Las unidades de Digestivo, Cardiología, Traumatología, Cirugía Digestiva, Medicina Interna, Neurología, Hematología y Hospital de Día se han unido a la huelga en esta primera convocatoria.

Según exponen existe un “grave déficit de plantilla de enfermeras” debido a “la falta de cobertura de más de la mitad de las reducciones de jornada y bajas largas, nula cobertura de permisos y licencias, así como de bajas de corta duración, y al mismo tiempo el aumento de la actividad y la complejidad técnica con la consecuente sobrecarga asistencial”.

En este sentido, sostienen que la plantilla de enfermeras del Regional ha ido disminuyendo paulatinamente año tras año. Además, inciden en que en tan solo 4 años la plantilla de enfermeras ha sufrido un descenso de 349 profesionales.

Según datos extraídos del portal de transparencia del SAS la plantilla media de enfermeras del HRUM era de 1.959 enfermeras y enfermeras especialistas en el año 2021; 1.837 en el año 2022; 1.797 en el año 2023; 1.685 en el año 2024 y 1.610 en el año 2025.

Las consecuencias, según Satse, son el preocupante aumento de graves incidentes que están convirtiendo el Hospital Regional en un preocupante referente de inseguridad asistencial.

De igual forma, también remarcan que el Regional se está convirtiendo en “un gigantesco Hospital de campaña donde especialmente la Enfermería no puede más que para intentar sobrevivir cada turno”.

“La prueba es que a día de hoy y sin haber entrado aún en el temido periodo estival la Dirección no tiene medios para evitar que un paciente se pase varios días esperando cama en urgencias, que no se puedan realizar 2 intervenciones quirúrgicas urgentes a la vez, que no haya camas para todos los que se operan, que no se pueda curar a diario a los pacientes, evitar graves retrasos en la administración de la medicación o que no se pueda vigilar a los pacientes más críticos”, sostiene.

Por ello, desde el sindicato invitan a la enfermería del centro hospitalario y a la ciudadanía a sumarse a esta huelga y también a la concentración de protesta que tendrá lugar el día 18 de junio a las 10:30 horas en el pabellón A de Carlos Haya.