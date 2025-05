Gerardo Zúñiga, cirujano torácico: “La sudoración excesiva o hiperhidrosis puede condicionar seriamente nuestra vida social y autoestima”

La hiperhidrosis, o sudoración excesiva, es una patología que va mucho más allá de una molestia estética. Afecta de forma significativa la calidad de vida de quienes la padecen, condicionando sus relaciones personales, su autoestima e incluso su desempeño profesional. Aunque existen tratamientos temporales, en los casos más severos la cirugía se ha consolidado como una solución definitiva. El Dr. Gerardo Zúñiga Sánchez, cirujano torácico del Hospital Vithas Málaga, explica en esta entrevista en qué consiste la simpatectomía toracoscópica bilateral, un procedimiento mínimamente invasivo que está transformando la vida de muchos pacientes.

¿Qué es exactamente la hiperhidrosis y por qué se produce?

La hiperhidrosis es una disfunción del sistema nervioso simpático que provoca una sudoración excesiva sin que existan causas externas que lo justifiquen, como el calor o el ejercicio físico. Se trata de una sudoración desproporcionada respecto a las necesidades del cuerpo, que suele afectar especialmente a zonas como las palmas de las manos, las axilas, la cara o las plantas de los pies.

Hay dos tipos: la hiperhidrosis primaria, que no tiene una causa identificable y suele aparecer en la infancia o adolescencia, y la secundaria, que está asociada a otras enfermedades o medicamentos. La más común es la primaria, y afortunadamente tiene tratamiento quirúrgico eficaz.

¿Qué impacto tiene esta condición en quienes la padecen?

Enorme. Quienes no lo han sufrido no siempre entienden hasta qué punto puede condicionar la vida cotidiana. Imagina no poder dar la mano sin sentir vergüenza, dejar marcas de sudor en la ropa constantemente, estropear documentos con el sudor de las palmas o evitar actividades sociales por miedo a que se note. En jóvenes, por ejemplo, puede afectar a su desarrollo emocional y social. He tenido pacientes que han dejado de estudiar piano, arquitectura o trabajos manuales por la hiperhidrosis.

Cuando se acerca el verano este problema se acrecienta, ya que aumenta nuestra vida social y por tanto nuestra exposición pública, condicionando seriamente la autoestima de estas personas. Por eso, cuando la sudoración interfiere con la vida diaria, es importante saber que existen soluciones médicas eficaces. En el Hospital Vithas Málaga realizamos ya esta cirugía de forma habitual con resultados muy positivos.

¿Cuándo se recomienda recurrir a la cirugía?

La cirugía está indicada cuando el paciente ya ha probado otros tratamientos sin obtener resultados satisfactorios. Los antitranspirantes, la iontoforesis, algunos medicamentos orales o la toxina botulínica pueden ser útiles en casos leves o moderados, pero su efecto es limitado en el tiempo o tiene efectos secundarios.

Cuando la hiperhidrosis es severa y afecta principalmente a las manos, las axilas o la cara, la simpatectomía toracoscópica bilateral es la opción más efectiva y duradera. En el Hospital Vithas Málaga analizamos cada caso de forma personalizada, explicando todas las alternativas antes de tomar una decisión conjunta con el paciente.

El doctor Zúñiga en su consulta.

¿En qué consiste la simpatectomía toracoscópica bilateral?

Es una intervención quirúrgica mínimamente invasiva que se realiza con anestesia general. Mediante pequeñas incisiones en el tórax (por debajo de las axilas) de apenas medio centímetro introducimos una cámara y unos instrumentos muy finos para acceder al nervio simpático, que es el responsable de activar las glándulas sudoríparas en estas zonas del cuerpo.

Lo que hacemos es interrumpir esa señal nerviosa a nivel torácico, de forma bilateral, es decir, en ambos lados del cuerpo. La intervención suele durar entre 30 y 40 minutos, y el paciente puede volver a casa en menos de 24 horas.

En el Hospital Vithas Málaga contamos con la tecnología y la experiencia necesarias para realizar esta técnica con total seguridad.

¿Qué resultados se pueden esperar tras la intervención?

Los resultados son inmediatos y en la gran mayoría de los casos, definitivos. En el quirófano ya podemos comprobar que las palmas dejan de sudar en cuanto se corta el nervio. Es muy emocionante ver la reacción de los pacientes después de tantos años de incomodidad.

La tasa de éxito está por encima del 95%. Los pacientes, además, recuperan su seguridad y su libertad: pueden dar la mano, usar el móvil, vestir con tranquilidad. Muchos me dicen que es como volver a empezar.

Además, esta cirugía se realiza ya en el Hospital Vithas Málaga con protocolos específicos de seguimiento y un enfoque integral que prioriza la seguridad y el bienestar del paciente.

¿Cómo es el postoperatorio y qué debe tener en cuenta el paciente?

El postoperatorio es rápido y con mínimas molestias. El paciente suele pasar una noche en observación y puede reincorporarse a sus actividades habituales en pocos días. El dolor torácico es leve y se controla con analgésicos comunes. No quedan cicatrices visibles porque las incisiones son muy pequeñas.

Desde el Hospital Vithas Málaga hacemos un seguimiento personalizado tras la cirugía, resolviendo cualquier duda y asegurándonos de que la recuperación sea completa. Muchos pacientes ni siquiera necesitan baja médica prolongada.

¿Qué le diría a una persona que lleva años sufriendo hiperhidrosis y no se ha atrevido a buscar ayuda?

Le diría que no tiene por qué seguir viviendo con esa incomodidad constante. Que no está sola, que es una condición médica real con una solución segura y eficaz. Y que en el Hospital Vithas Málaga estamos preparados para ayudarle.

He visto pacientes emocionarse al tocar por primera vez a sus hijos sin sudor, al poder dar la mano sin temor, al vestirse sin preocuparse por las manchas. La cirugía cambia la vida, no solo el cuerpo.

El primer paso es perder el miedo y pedir una cita. Nosotros nos encargamos del resto.

Porque dejar de sudar no es un lujo: es una cuestión de bienestar.

La hiperhidrosis ya no tiene por qué condicionar tu vida. Si sufres sudoración excesiva en las manos, axilas o rostro, la simpatectomía toracoscópica bilateral puede ser la solución definitiva. En el Hospital Vithas Málaga, el Dr. Gerardo Zúñiga Sánchez y su equipo te ofrecen una atención cercana, profesional y con tecnología de vanguardia. Consulta sin compromiso y descubre cómo puedes recuperar tu calidad de vida.