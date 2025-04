Nuevo avance en medicina: parches de microagujas para liberar fármacos sin necesidad de agujas tradicionales

Investigadores de Ibima Plataforma Bionand, en colaboración con la Queen's University Belfast, han desarrollado un innovador sistema de administración transdérmica basado en parches de microagujas solubles que incorporan nanopartículas de sílice mesoporosa con poros de tamaño ajustable.

Este hallazgo, publicado en la revista International Journal of Pharmaceutics, representa un avance significativo en la liberación sostenida y controlada de fármacos, abriendo nuevas posibilidades para la mejora de tratamientos médicos.

Los parches de microagujas solubles son una tecnología emergente que permite la administración de fármacos a través de la piel sin causar dolor ni requerir agujas hipodérmicas tradicionales, han indicado en un comunicado.

"Nuestro estudio demuestra que es posible integrar nanopartículas de sílice mesoporosa en estas microagujas, permitiendo una liberación precisa y sostenida de los principios activos", ha explicado el doctor Juan Luis Paris, investigador principal del proyecto en IBIMA Plataforma Bionand. Es, además, integrante del grupo de investigación sobre Enfermedades Alérgicas a Fármacos y Alérgenos que lideran María José Torres Jaén y Cristobalina Mayorga Mayorga. Ha añadido que este avance podría tener implicaciones directas en tratamientos dermatológicos, vacunas y administración de terapias personalizadas.

Resultados del estudio

El equipo de investigación desarrolló un nuevo método para la fabricación de parches de microagujas solubles que contienen aproximadamente 2,3 mg de nanopartículas de sílice mesoporosa de distintos tamaños de poro.

Estos parches fueron evaluados con éxito en modelos in vitro, ex vivo e in vivo. Se confirmó la inserción efectiva de las microagujas en piel porcina neonatal y en modelos animales y se demostró la disolución de las microagujas y la liberación de nanopartículas dentro de la piel. También se validó la capacidad de las nanopartículas para liberar la carga terapéutica de manera sostenida tras haber sido depositadas en la piel.

Estos resultados respaldan "la seguridad y eficacia de la tecnología y establecen una base para futuras aplicaciones clínicas", han detallado. "Este desarrollo nos acerca un paso más a la posibilidad de administrar tratamientos sin agujas, de forma más eficiente y con mayor comodidad para los pacientes", ha añadido Paris.

Asimismo, ha señalado que la posibilidad de ajustar el tamaño de los poros de las nanopartículas "nos permite modular la liberación de fármacos de diferentes tamaños, desde moléculas pequeñas hasta proteínas, lo que podría ser crucial en enfermedades que requieren dosificaciones prolongadas o personalizadas".

El equipo de Ibima Plataforma Bionand ya está explorando nuevas aplicaciones para estos parches de microagujas, incluyendo su potencial uso en la administración de vacunas y terapias dirigidas para enfermedades crónicas. "Nuestro objetivo es continuar optimizando esta tecnología, aún en fases iniciales, para intentar acercarla al desarrollo de ensayos clínicos lo antes posible", ha concluido el investigador.