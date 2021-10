Denunciadas más de 100 personas por no usar mascarillas durante el puente en Málaga

La Policía Local de Málaga ha denunciado durante el puente de la Hispanidad y el Pilar a un total de 106 personas por no usar mascarilla en los lugares donde es obligatorio y ha desalojado un botellón en la zona de la ampliación de la Universidad, que terminó con 70 denuncias interpuestas, 20 por no usar la mascarilla y una denuncia por la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Además, se ha denunciado a 23 establecimientos por diferentes motivos, como excesos de ocupación de la vía pública; incumplimiento del horario de cierre; exceso de aforo e incumplimientos de medidas Covid-19 en los interiores como bailar sin mascarilla, entre otros.

Así, el dispositivo de seguridad este primer puente del último trimestre del año, que además ha coincidido con la ciudad de Málaga en nivel 0 de alerta sanitaria, como la mayor parte del territorio de la comunidad autónoma, ha mantenido la misma vigilancia y refuerzo de servicios que durante todo el verano.

Al respecto, han recordado fuentes municipales que el inicio del curso universitario, en el que se ha recuperado la presencialidad, es como un equivalente a la temporada estival por lo que la ciudad tiene un alto nivel de afluencia de población flotante, estudiantes, que se une a los visitantes de un puente de buen tiempo y sin restricciones.

Por todo ello, los dispositivos de vigilancia han estado operativos durante todo el puente en las zonas de ocio nocturno y centro histórico; al igual que en espacios donde potencialmente se pueden producir una alta concentración de personas y/o vehículos.

De igual modo, se sigue manteniendo la intensidad de los controles de alcoholemia y la vigilancia en los horarios de cierre de los locales de ocio.

Además, se ha hecho especial hincapié en el control en parte junto con el Área de Comercio de las ocupaciones de vía pública (mesas y sillas) en la medida que los incumplimientos en esta materia pueden afectar a la seguridad y al adecuado disfrute de las vías públicas.

Al respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado el control que se sigue realizando para cumplir con las normas frente al Covid y también ha incidido que ya se ha avisado desde hace días al sector de la hostelería de "la vuelta a la normalidad" en relación con que "no se ocupara más de lo debido, lo que no es legal no puede estar, y reorganizarlo todo, de manera equilibrada, entre interés de la economía, del empleo y descanso de los vecinos".

"Se va haciendo un control, avisado desde hace días al sector hostelería, para que la permisibilidad que ha habido durante la crisis para compensar perdidas de ingresos que tuvieron, en aquellos momentos, con espacio mayor sin tener permisos, se regularice, ponerlo bien, y en eso se está trabajando de una manera firme, clara, transparente y colaborativa", ha afirmado.

Por otro lado, también De la Torre ha valorado el desarrollo del puente en la capital de la Costa del Sol. "Ha sido muy positivo, claramente el tiempo acompañó, la realidad de los números sanitarios acompañan, el dinamismo de nuestra oferta es potente, los hoteles muy bien, los restaurantes igual", ha resumido.