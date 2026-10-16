Ganador del IV Concurso de Tiraje de Cervezas Victoria de Andalucía celebrado el año pasado. Cervezas Victoria

Cervezas Victoria busca al mejor tirador de cañas de Andalucía en su quinto concurso

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LO ESENCIAL Las claves Cervezas Victoria celebra la quinta edición del 'Concurso de Tiraje de Cerveza de Andalucía' para poner en valor al sector hostelero. Los profesionales de la hostelería pueden enviar sus candidaturas hasta el 9 de noviembre mediante un vídeo en la aplicación Bar Manager. La gran final presencial se disputará el 16 de noviembre en la Fábrica de Cervezas Victoria de Málaga, con premios de hasta 2.000 euros. El público podrá votar en la web para elegir al galardonado con el sello del 'Bar Más Popular de Andalucía'.

Cervezas Victoria ha presentado oficialmente el ‘V Concurso de Tiraje de Cerveza de Andalucía’. Esta iniciativa nace con el objetivo de poner en valor la labor del sector hostelero y difundir la cultura cervecera en toda la comunidad autónoma.

Los profesionales que deseen participar pueden enviar su candidatura hasta el 9 de noviembre. Para ello, deberán subir a la aplicación Bar Manager un vídeo breve en el que demuestren su habilidad tirando una caña de Cerveza Victoria.

Como principal novedad respecto a ediciones anteriores, se permitirá la inscripción de varios empleados pertenecientes a un mismo local. Según las estimaciones de la organización, la convocatoria superará la cifra de 600 baristas participantes.

Un comité de expertos gastronómicos y cerveceros valorará la técnica utilizada, el correcto enjuague de la copa, la presencia de burbujas y la presentación final en barra. Este jurado seleccionará a los finalistas que competirán por el título.

La gran final presencial tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en las instalaciones de la Fábrica de Cervezas Victoria en Málaga. Allí, los participantes elegidos demostrarán sus destrezas en vivo ante el jurado.

El concurso otorgará un primer premio en metálico de 2.000 euros y 1.000 euros para el segundo clasificado. Asimismo, los establecimientos finalistas recibirán un distintivo exclusivo que acreditará su excelencia técnica en el tiraje.

De forma paralela, el público podrá votar en la web por su candidato favorito. El barista que obtenga un mayor número de apoyos conseguirá el sello acreditativo que lo reconocerá como el "Bar Más Popular de Andalucía".