Dani Carnero recibe el Premio Comer a la Cocina 2026 en plena expansión de su universo gastronómico en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El chef malagueño Dani Carnero ha sido galardonado con el Premio Comer a la Cocina 2026 en reconocimiento a su trayectoria y puesta en valor del recetario andaluz. El galardón le llega en una fase de plena expansión en Málaga, donde lidera proyectos emblemáticos como La Cosmopolita, Kaleja y La Cosmo. Entre sus novedades destacan el formato pop-up Casa La Carnera en Kaleja y su reciente incorporación como asesor gastronómico en el restaurante Balausta. Todos sus proyectos comparten una filosofía centrada en la memoria gustativa, los guisos tradicionales, el producto local y la interpretación contemporánea de la cocina andaluza.

El cocinero malagueño Dani Carnero suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria.

El chef recibió este martes 13 de octubre el Premio Comer a la Cocina 2026, en un momento de evolución profesional en el que amplía su universo gastronómico con nuevos proyectos en Málaga, sin perder de vista las raíces que han definido su cocina.

Carnero recibió el galardón de manos de Oriol Castro y Alejandro Gutiérrez, director adjunto de Provacuno, patrocinador de la categoría.

El premio reconoce una trayectoria construida alrededor del recetario andaluz, el respeto al producto y una forma de entender la cocina en la que los guisos, los fondos y el tiempo tienen un papel protagonista.

Dani Carnero, con el galardón en la mano. GOMA

Desde que abrió La Cosmopolita en 2010, el chef ha desarrollado una identidad propia que se expresa en diferentes formatos.

Su propuesta abarca desde la cocina de guiso-bar de La Cosmopolita hasta la mirada más personal de Kaleja, donde la candela ocupa un lugar central, y la fórmula más desenfadada de La Cosmo, con la barra como punto de encuentro y el producto y sus productores como parte esencial del discurso gastronómico.

Casa La Carnera y una nueva etapa en Balausta

A estos proyectos se ha sumado Casa La Carnera, un formato pop-up que se celebra los viernes al mediodía en Kaleja y que permite descubrir la vertiente más casera de Carnero. La propuesta recupera sabores ligados a la cocina doméstica y reivindica el guiso como una elaboración que necesita tiempo, atención y oficio.

El chef también se ha incorporado al proyecto de Balausta, el restaurante del hotel Palacio Solecio, donde trabaja en una propuesta conectada con el recetario andaluz y el producto local.

La carta apuesta por una cocina más desenfadada y pensada para compartir, ampliando así los registros del cocinero dentro de la oferta gastronómica de la ciudad.

Los distintos proyectos comparten una misma base, aunque se expresan de maneras diferentes: la importancia de la memoria gustativa, el respeto por los ingredientes y una interpretación contemporánea de la tradición culinaria andaluza.