Araboka cumple diez años: la historia del restaurante que hace del vino malagueño una de sus señas de identidad

Las claves

Las claves Generado con IA Araboka Casa de Vinos y Comidas celebra diez años en el Centro Histórico de Málaga apostando por la cocina mediterránea de temporada y los vinos locales. El restaurante, liderado por Antonio Fernández, destaca por su enfoque en productos de proximidad, recetas tradicionales y una cuidada selección de vinos, con especial atención a pequeños productores. Araboka ha impulsado la cultura del vino organizando encuentros gastronómicos, catas maridadas y ciclos temáticos, promoviendo vinos malagueños y de otras regiones. Para conmemorar su décimo aniversario, Araboka organizará cenas especiales los días 5 y 6 de agosto, reuniendo platos emblemáticos, bodegas colaboradoras y música en directo.

Pocos negocios de hostelería pueden presumir de celebrar una década de actividad en pleno Centro Histórico de Málaga.

Araboka Casa de Vinos y Comidas alcanzará ese hito el próximo 5 de agosto, cuando se cumplan diez años desde que abrió sus puertas en la calle Pedro de Toledo con una apuesta clara: reivindicar la cocina mediterránea de temporada y acercar al público la riqueza de los vinos de Málaga y su provincia.

Al frente del proyecto se encuentra Antonio Fernández, impulsor de un restaurante que ha hecho del producto de proximidad, las elaboraciones tradicionales y una cuidada selección enológica sus principales señas de identidad. En estos diez años, Araboka se ha consolidado como uno de los establecimientos de referencia para quienes buscan una cocina basada en el mercado y una bodega con especial atención a pequeños productores.

Su filosofía se resume en una propuesta gastronómica sin artificios, en la que tienen cabida pescados frescos, carnes, platos mediterráneos y recetas de cuchara elaboradas a fuego lento, acompañadas por una carta de vinos que combina referencias malagueñas, nacionales e internacionales.

Un escaparate para los vinos de Málaga

Uno de los rasgos que han marcado la trayectoria de Araboka ha sido su apuesta por difundir la cultura del vino. El restaurante ha concedido un protagonismo especial a las bodegas de la provincia y a la Ruta del Vino de Ronda, Málaga y Sierras de Málaga, al tiempo que ha incorporado referencias de otras denominaciones de origen españolas y productores internacionales.

La búsqueda de pequeñas bodegas y vinos poco conocidos se ha convertido en una de las características del proyecto, ofreciendo a los clientes propuestas de maridaje alejadas de las referencias más comerciales.

Más allá del servicio diario, Araboka ha desarrollado una intensa programación en torno al vino y la gastronomía. Desde 2017 organiza encuentros mensuales de su Sociedad Gastronómica Araboka, que reúne a aficionados al vino, productores, bodegueros y empresarios en torno a diferentes regiones vitivinícolas y propuestas culinarias.

Estos encuentros comenzaron en el restaurante del centro y, desde la apertura de Araboka Plaza en 2021, continúan celebrándose con diferentes temáticas, dando a conocer más de sesenta destinos enológicos nacionales e internacionales, además de dedicar varias sesiones al año a los vinos y productos malagueños.

A esta actividad se suman las catas maridadas organizadas durante todo el año y un ciclo especial de verano con sesiones dirigidas por enólogos, sumilleres y productores.

Diez años de crecimiento

La celebración del décimo aniversario llega en un momento de consolidación para el proyecto, que ha mantenido su actividad durante una década marcada por importantes desafíos para la hostelería, especialmente tras la pandemia.

Para conmemorar la efeméride, Araboka organizará los próximos 5 y 6 de agosto dos cenas en formato cóctel abiertas a clientes y colaboradores previamente inscritos. El programa reunirá algunos de los platos más representativos de la casa junto a bodegas y distribuidores que han acompañado al restaurante desde su apertura en 2016, además de actuaciones musicales en directo.