Un chef 'malagueño' conquista la Copa Jerez y lleva a Málaga a la élite gastronómica

Las claves

Las claves Generado con IA El chef malagueño Diego René López y el sumiller Jesús Rioboo, del restaurante René, ganan la Final Nacional de la XII Copa Jerez. Su propuesta, 'Meridiano yodado: Alicante, Málaga, Jerez', destaca por el maridaje creativo de vinos de Jerez con platos de fuerte identidad mediterránea. El equipo de René representará a España en la Final Internacional de la Copa Jerez Competition 2027, compitiendo con otros siete países. El reconocimiento impulsa a René como referente de alta cocina en Málaga, consolidando su apuesta por productos marinos y vinos del Marco de Jerez.

El chef malagueño Diego René López, al frente del restaurante René, se ha proclamado vencedor de la Final Nacional de la XII Copa Jerez junto al sumiller Jesús Rioboo, un triunfo que les permitirá representar a España en la próxima Final Internacional de esta prestigiosa competición de maridaje, prevista para 2027 en Jerez de la Frontera.

El equipo malagueño se impuso en la final celebrada en el EIGO Center, Espacio Internacional de Gastronomía y Ocio, en Jerez, a propuestas de restaurantes de referencia como Aleia** (Barcelona) y Monastrell* (Alicante), en una edición marcada por el alto nivel técnico y creativo de los participantes.

La propuesta ganadora, titulada Meridiano yodado: Alicante, Málaga, Jerez, articuló un recorrido gastronómico en torno al mar, la salinidad y el diálogo entre tres territorios mediterráneos vinculados al vino.

El menú defendido por el equipo de René planteó una lectura contemporánea de los Vinos de Jerez y la Manzanilla, integrándolos como parte esencial del discurso culinario y no solo como acompañamiento.

Entre los platos presentados destacaron el Matrimonio malagueño, el Wellington de rape y un flan de ñora con helado de caramelo salado, cada uno armonizado con distintas referencias del Marco de Jerez.

Una competición de alto nivel internacional

La Final Nacional reunió a algunos de los restaurantes más reconocidos del panorama gastronómico español. Además de René, participaron equipos de Aleia**, con los chefs Jean Pierre Lapenna y Patricio Planells, y Monastrell*, con Víctor Duque y Nuria España.

El jurado, integrado por profesionales de prestigio del sector gastronómico y del vino, valoró especialmente la coherencia conceptual, la precisión de los maridajes y la capacidad narrativa de cada propuesta.

Con este triunfo, el restaurante René se convierte en el representante español en la Final Internacional de Copa Jerez Competition 2027, donde competirá con los equipos vencedores de otros siete países.

La cita forma parte del Copa Jerez Forum & Competition, uno de los encuentros de referencia mundial en torno a la relación entre gastronomía y vinos del Marco de Jerez, que reúne a chefs, sumilleres, enólogos y expertos internacionales.

El reconocimiento supone un nuevo impulso para el proyecto de Diego René López en Málaga, donde su restaurante René se ha consolidado como una propuesta de alta cocina contemporánea con fuerte identidad mediterránea y protagonismo del producto marino.