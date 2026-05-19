Málaga vuelve a encender las freidoras: arranca el III Concurso de Fritura Malagueña

Las claves

Las claves Generado con IA Arranca la tercera edición del Concurso de Fritura Malagueña, organizado por la Academia Gastronómica de Málaga para premiar la mejor fritura de la Costa del Sol. El certamen está abierto a restaurantes y chiringuitos de la provincia, que podrán inscribirse hasta el 22 de mayo y serán evaluados entre el 1 y el 15 de junio. El jurado valorará la calidad del pescado, limpieza del aceite, técnica de fritura y presentación, premiando la mejor fritura malagueña y la mejor fritura de boquerones. La fritura malagueña es una tradición con raíces en la cocina marinera y diversas culturas, considerada hoy un emblema gastronómico de la región.

La Academia Gastronómica de Málaga ha puesto en marcha la tercera edición del Concurso de Fritura Malagueña, una cita que rinde homenaje a uno de los grandes emblemas culinarios de la Costa del Sol: el pescaíto frito.

Tras dos ediciones con gran participación, el certamen regresa con el objetivo de coronar a los mejores restaurantes y chiringuitos capaces de dominar el arte de la fritura, un plato que forma parte de la identidad gastronómica de la provincia.

El concurso mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el 22 de mayo. Podrán participar establecimientos de toda la Costa del Sol que demuestren su dominio en la elaboración de la fritura malagueña.

La competición se celebrará entre el 1 y el 15 de junio, periodo en el que los locales participantes serán evaluados por su capacidad para lograr el punto exacto de fritura: dorado, crujiente y sin exceso de grasa, las señas de identidad del buen pescaíto.

Cartel del concurso.

El arte de la fritura, a examen

El certamen busca poner en valor una técnica profundamente arraigada en la cocina malagueña, donde el producto, el aceite y el punto de cocción son claves para alcanzar la excelencia.

Entre los factores que se valoran destacan la calidad del pescado, la limpieza del aceite, el enharinado y la temperatura de fritura, elementos que marcan la diferencia entre una fritura correcta y una premiada.

El concurso también pretende reconocer el trabajo diario de cocineros y establecimientos que mantienen viva esta tradición, muchos de ellos negocios familiares con décadas de historia.

El jurado profesional premiará a la "mejor fritura malagueña" y a la "mejor fritura de boquerones". Los miembros evaluarán a los finalistas en base a la presentación, la técnica de fritura, el sabor, la textura y el aroma de los platos. Además, los académicos realizarán visitas técnicas a los establecimientos participantes de manera anónima, y serán ellos quienes seleccionen a los cuatro finalistas por cada categoría.

El pasado año, el galardón recayó en La Plata Casa Matilde, un establecimiento con raíces familiares que ha convertido su fritura en una referencia provincial. En ediciones anteriores, el premio fue para el chiringuito Bar Guerra, uno de los nombres más reconocidos del sector.

Historia

La historia de la fritura está íntimamente relacionada con la cocina marinera, pero también se remonta a recetas de la gastronomía fenicia, romana, judía sefardí y por supuesto, la árabe, que ya en el siglo XIII encontramos vestigios de cómo se freía en al-Ándalus.

También está documentado que fueron Jesuitas españoles y portugueses los que llevaron esta técnica a Japón en el siglo XVI y que fue el origen de la técnica japonesa de freír con un rebozado, más conocida como tempura.

También existen crónicas de viajeros y comerciantes que visitaban Málaga, que datan desde el siglo XVIII hasta nuestros días, de la excelencia de la fritura malagueña, una receta típica de pescadores, pero que se ha extendido y consolidado en todos los ámbitos, hasta convertirse en un plato con fama internacional. En la actualidad, la fritura malagueña es un plato imprescindible en los bares y restaurantes de la región, especialmente en los populares chiringuitos o merenderos que se encuentran a lo largo de las playas de Málaga.