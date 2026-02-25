Abre en Málaga capital la pastelería japonesa Yuzu Pastry: "Regalaremos mochis a los 100 primeros clientes"

Uno de los productos de Yuzy Pastry. Yuzu Pastry

La repostería japonesa suma un nuevo espacio en el centro de Málaga con la apertura de Yuzu Pastry, una pastelería especializada en mochis y tartas de queso japonesas que inaugura su segundo establecimiento en la provincia.

Este establecimiento supone un paso más en la expansión de la marca tras su consolidación en Fuengirola. El nuevo local, situado en la calle Jovellanos, 7, en el Distrito Centro, abrirá sus puertas este jueves 26 de febrero con una promoción especial para celebrar su llegada a la capital: el reparto gratuito de mochis entre los primeros cien clientes, según han anunciado desde la firma en Instagram.

Yuzu Pastry centra su propuesta en la elaboración artesanal de mochis, un postre japonés elaborado con arroz glutinoso que se caracteriza por su textura suave y elástica y su variedad de rellenos dulces.

En su carta, los clientes pueden encontrar sabores que van desde opciones frutales como mango o fresa hasta propuestas con chocolate, matcha o combinaciones más creativas.

Además de mochis, Yuzu Pastry ofrece otros productos inspirados en la repostería japonesa, como el cotton cheesecake, una tarta de queso ligera y esponjosa elaborada con recetas propias, así como diferentes pasteles y creaciones exclusivas que fusionan técnicas japonesas y francesas.

Los mochis se comercializan congelados para garantizar su conservación. Desde la pastelería recomiendan dejarlos atemperar en la nevera durante aproximadamente una hora antes de consumirlos para disfrutar de su textura y sabor óptimos.

Además, ofrecen encargos, tanto de forma presencial en sus tiendas físicas de Fuengirola y Málaga como a través de su página web, por teléfono o mediante WhatsApp. También disponen de servicio de entrega a domicilio mediante aplicaciones de reparto.