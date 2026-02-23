El nuevo restaurante de René en Málaga: 14 trabajadores para 20 comensales y menú entre 120 y 160 euros por persona

Las claves nuevo Generado con IA Diego René abrirá el 3 de marzo su restaurante más personal en la calle Carretería, en pleno centro de Málaga. El local contará con 14 profesionales para solo 20 comensales, ofreciendo dos menús degustación de trece pases centrados en la alta cocina mediterránea. El Menú René costará 160 euros y recorre pescados, verduras y carnes, mientras que el Menú Nature es íntegramente vegetariano; el Menú Midi, entre semana, tendrá un precio de 120 euros. La bodega dispondrá de unas 700 referencias y tres tipos de maridaje, y el espacio destaca por su interiorismo y una cocina equipada con tecnología de última generación.

El chef alicantino Diego René inaugurará el próximo 3 de marzo René en la calle Carretería, en pleno centro de Málaga.

Afirma que es su restaurante más personal, con una propuesta de alta cocina mediterránea y vocación de excelencia. De hecho, habrá un equipo de 14 profesionales para 20 comensales, lo cual marca claramente el estilo. ​

René es el noveno proyecto del cocinero en la ciudad.​ Su propuesta culinaria profundiza en la identidad mediterránea del chef, con el mar y la costa malagueña como ejes centrales, sin perder el vínculo con sus raíces levantinas, y se articula en dos menús degustación de trece pases.​

Un plato del restaurante de lujo René en Málaga capital.

El Menú René recorre pescados, verduras y carnes con el mar como hilo conductor, desde una técnica clásica y una mirada contemporánea.

Por otra parte, el Menú Nature, completamente vegetariano, incluye verduras, raíces, hojas, semillas y frutos que se trabajan con fondos, jugos, fermentaciones, braseados y maduraciones.​

Ambos menús degustación tendrán un precio de 160 euros por comensal, mientras que el Menú Midi, disponible entre semana al mediodía con diez pases, costará 120 euros y se complementará con una carta reducida y dinámica en función del mercado diario.​

Parte del equipo del nuevo restaurante de Diego René en Málaga capital.

La bodega, visible desde la entrada, reunirá unas 700 referencias nacionales e internacionales y ofrecerá tres maridajes diferentes, incluida una opción sin alcohol.​

​El restaurante contará con un equipo de 14 profesionales para un máximo de 20 comensales, con cinco personas en cocina, tres en pastelería, cuatro en sala y dos sumilleres, con la sala dirigida por Andrea Martos, pareja del chef.​

En el equipo figuran perfiles como Baltasar Díaz, con larga trayectoria junto a Martín Berasategui y experiencia en la obtención de una estrella Michelin en Sevilla, la pastelera Julieta Canavate, procedente de Ceto y Mirazur, y Adolfo Áviles, maître durante quince años en Arzak.​

Uno de los platos del René, que abrirá sus puertas el 3 de marzo.

El local, de 200 metros cuadrados, dispone de cinco mesas, incluida una mesa del chef con vistas directas a la cocina, y propone un recorrido progresivo que comienza en la bodega, continúa por un pasillo que narra la trayectoria de René y desemboca en la sala principal.​

El interiorismo ha sido desarrollado por el estudio malagueño Lago Interioriza y la artista María Monasterio ha intervenido la pared del comedor con ilustraciones de plantas endémicas de Tabarca, isla natal del chef, además de firmar parte de la vajilla.​

La cocina ocupa casi la mitad del espacio y está equipada con tecnología de última generación. Diego René ​se instaló en Málaga en 2016, etapa en la que ha liderado proyectos como Beluga y otros conceptos del grupo.