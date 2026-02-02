H&T 2026 destaca el papel del sector hostelero y turístico como motor de crecimiento e innovación

Las claves nuevo Generado con IA H&T 2026 ha comenzado en Málaga subrayando el papel del sector hostelero y turístico como motor económico y de innovación. El evento cuenta con la participación de figuras institucionales y expertos que destacan la importancia de la digitalización, sostenibilidad e inteligencia artificial en el sector. El chef Eduard Xatruch inauguró la programación con una ponencia de alta cocina, acompañado de demostraciones en vivo y concursos como Be Baker y los Premios Mejores Vinos H&T 2026. H&T 2026 reúne a más de 600 empresas y entidades en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, ocupando 29.500 metros cuadrados y superando la participación de ediciones anteriores.

La nueva edición de H&T, Salón de Innovación en Hostelería, ha arrancado este lunes en Málaga con un mensaje unánime sobre la importancia del sector hostelero, hotelero y turístico como motor económico, generador de empleo e impulsor de la innovación.

El acto inaugural ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de Turismo, Arturo Bernal; el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado; o el presidente de la Cámara de Comercio, José Carlos Escribano, entre otros.

Todos han destacado la necesidad de avanzar en digitalización, sostenibilidad e inteligencia artificial para fortalecer la competitividad del sector.

El chef con tres Estrellas Michelin, Eduard Xatruch, abrió la programación con una ponencia magistral sobre alta cocina. Paralelamente, chefs como Hugo Muñoz, Cristina Cánovas y Diego Aguilar protagonizaron las demostraciones en vivo del espacio Kitchen Lab.

También se celebró la cata final de los Premios Mejores Vinos H&T 2026 y la segunda edición del concurso Be Baker, dedicado este año a los bocadillos de autor.

Mañana martes se celebrará el VI Foro Nacional de Hostelería, con la participación del chef Toño Pérez, de Atrio, y ponencias centradas en gestión de talento y experiencia del cliente. Posteriormente se desarrollarán encuentros sectoriales de asociaciones hoteleras y de playas de la Costa del Sol.

H&T 2026 reúne a más de 600 empresas y entidades especializadas, cien más que en la edición anterior, en los tres pabellones del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). El salón alcanza los 29.500 metros cuadrados y mantiene la ocupación total del recinto.