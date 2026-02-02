Cervezas Victoria lanza la segunda edición de “Dúo de Diez” con destacados chefs malagueños

Los cocineros que van a participar en esta edición.

Las claves nuevo Generado con IA Cervezas Victoria presenta la segunda edición de "Dúo de Diez", un ciclo gastronómico y cervecero en su fábrica de Málaga durante el primer semestre de 2026. El evento contará con tres sesiones que combinan visitas guiadas, catas maridaje y menús de tapas de reconocidos chefs malagueños. Las sesiones se celebrarán el 19 de febrero, 22 de abril y 18 de junio, con plazas limitadas a 50 personas por jornada. Las entradas para la primera cita estarán disponibles desde el 4 de febrero a un precio de 25 euros por persona, solo para mayores de edad y con reserva previa.

Cervezas Victoria ha presentado este lunes en el Salón H&T la segunda edición de “Dúo de Diez”, que busca reforzar el vínculo entre gastronomía y cultura cervecera. La propuesta se desarrollará en su fábrica de Málaga a lo largo del primer semestre de 2026.

Tras el éxito de su primera edición, el ciclo regresa con tres sesiones que combinarán visitas guiadas por las instalaciones, catas maridaje y menús de tapas diseñados por destacados chefs de la provincia. Cada cita girará en torno a dos estilos de Cervezas Victoria, especialmente Victoria Diez.

La primera sesión se celebrará el próximo 19 de febrero con los cocineros Pablo Vega y Pablo Domínguez, responsables de Ménade y Jauja, respectivamente.

El calendario continuará el 22 de abril con Mariano Rodríguez y Yareima Delgado, del restaurante EME de Mariano.

Un momento de la presentación en el salón H&T.

El ciclo concluirá el 18 de junio con la participación de Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, del espacio culinario Alita Soho.

En todas las ocasiones, los chefs crearán elaboraciones específicas para realzar los matices de cada cerveza y explorar nuevas posibilidades de maridaje.

Cada encuentro incluirá una visita guiada a la fábrica y al museo de Cervezas Victoria, donde los asistentes podrán conocer de cerca el proceso de elaboración y la historia de la marca. Posteriormente, se celebrará una cata comentada con degustación de dos tapas exclusivas.

El formato mantiene su carácter limitado a 50 plazas por sesión, lo que garantiza un ambiente cercano y la oportunidad de dialogar con los cocineros y expertos cerveceros. Cada jornada tendrá una duración aproximada de dos horas y comenzará a las 19:30 horas.

Genoveva Ferragut, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria, ha presentado este proyecto y ha subrayado que “el interés del público por este tipo de eventos demuestra que existe una demanda real de experiencias gastronómicas y cerveceras cuidadas, con relato y con producto".

Las entradas para asistir a la primera cita podrán adquirirse a partir del 4 de febrero en la página web de Cervezas Victoria, con un precio de 25 euros por persona. La actividad está dirigida exclusivamente a mayores de edad y requiere reserva previa.