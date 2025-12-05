Dónde comer en Málaga, según la cantante Encarni Navarro

Pocas voces suenan tan a Málaga como la de Encarni Navarro. Cantante, referente de las zambombás navideñas, artista de retrofusión flamenca, esa mezcla suya tan reconocible que lleva inspiración de lo que escuchaba en el coche de su padre, El Morralla, se define como una "donante de alegría", pero también como una mujer de buen paladar.

La malagueña tiene un radar afinadísimo a la hora de saber en qué mesa sentarse. Entre ensayo y ensayo, giras, actuaciones y su vida de barrio como vecina de Tiro Pichón, Encarni se mueve por Málaga con la seguridad de que siempre va a comer bien. Este es su mapa gastronómico para nuestra sección Dónde comer en Málaga:

Desayunar

La elección de Encarni Navarro para desayunar, dice, "está avalada por un premio", ya que fue elegido en 2024 como el lugar para comer el mejor lomo en manteca. El mejor bocadillo de desayuno está en el bar Ternero, frente a la Fundación Victoria, con un buen lomo. "Eso no se puede aguantar de bueno que está", apunta.

Comer

Para almorzar, Encarni Navarro tiene su corazón dividido. Últimamente, señala, no para de ir al Chiringuito María, en la playa de la Misericordia, pero también adora ir a comer al Málaga Palacio o a uno de sus últimos descubrimientos, Taró, en su barrio de Huelin, donde se come un ajoblanco y un tartar de atún "que quitan el sentío". "Eso es espectacular", declara.

Merendar

En cuanto a la merienda, para ella, siempre que haya unos buenos churros, es buen sitio para merendar. Se queda con los del Casa Lobato, en Tiro Pichón, zona donde ahora vive. El bar La Salud también le apasiona. "Hay que apostar por los comercios y bares de los barrios, hay que darles de comer", dice.

Eso sí, como las tortas de casa de la Tadea, su madre, nada habrá, como dice su villancico.

Cenar

Para cenar, nos llevaría a Los Álamos para comer sushi en Tiki Restaurant. Le apasiona este tipo de comida asiática y la disfruta al máximo. "Soy la tonta del sushi", reconoce.

Copeo

Y una copa, dice, se la tomaría en cualquier establecimiento del entorno de Juan Rambla, empresario de hostelería nocturno. "Yo creo que me pegaba una buena fiesta en la Sala Gold. Ya que salimos, salimos a por todas", dice entre risas.