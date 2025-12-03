Carmen, chef y creadora de la mejor tapa de Málaga: "Llegué a la ciudad hace 12 años y me ha arropado como nadie"

Carmen Esteban tiene 34 años y suma más de una década de trayectoria en la hostelería malagueña. Originaria de La Línea de la Concepción (Cádiz) llegó a Málaga con 22 años y hoy en día es la chef ejecutiva del Grupo Casa Lola. Esta semana está de enhorabuena, ya que ha conseguido crear la mejor tapa de Málaga, elegida en un reñido concurso de Mahos y San Miguel.

Tras una reñida competición entre 12 restaurantes finalistas, elegidos por votación popular entre más de 60 participantes, 'Croque Gamba Style', de Pez Lola, se ha proclamado ganadora y representará a la provincia en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026 el próximo mes de enero en Madrid, en el marco de la feria Madrid Fusión.

La receta, firmada por Esteban, se compone de una croqueta de gamba, mejillón, calamar nacional y bechamel con fumé de gamba y carabinero coronado con tartar de gamba blanca malagueña, cebolla encurtida, mayonesa con un toque picante y vinagreta ‘pez lola’.

Esta idea fue la favorita del jurado, con dos chefs de Estrella Michelin: Diego Gallegos (Restaurante Sollo) y José Carlos García (Restaurante JCG).

"Mi padre pasó mucho tiempo en el mar. Esta tapa es un homenaje a eso, a mis raíces, a mi familia", comentaba la chef de Grupo Casa Lola tras el galardón, asegurando que no se esperaba ganar. "Estoy muy contenta, esta mañana he ido a seleccionar yo misma las gambas al mercado".

La tapa ganadora y creada especialmente para el concurso "se quedará en la carta de Pez Lola, seguro". Con 34 años y un recorrido que ya suma 12 años en la hostelería malagueña, Carmen aterrizó en la ciudad con apenas 22 años.

"Me vine súper joven. En La Línea no había tanta demanda de trabajo y dije que sí sin pensármelo, y hasta hoy, me casé aquí y vivo aquí. Málaga me ha arropado como nadie, estoy muy contenta", cuenta a este periódico.

Tapa ganadora.

Ese arraigo se refleja en la evolución de su carrera: empezó en Casa Lola hace 12 años y hoy es la chef ejecutiva del grupo, implicada directamente en el diseño y apertura de los nuevos restaurantes.

En un sector tan exigente y cambiante como la hostelería, Carmen lo tiene claro: “Lo que tienes que tener son ganas de hacer cosas nuevas, de aprender y de tener actitud”. Tres ingredientes que, según afirma, han marcado su trayectoria y son esenciales para mantenerse a flote en un ambiente tan competitivo.

“Somos innovadores. A mí me ilusiona mucho la cocina, es una de mis pasiones”, afirma Carmen.