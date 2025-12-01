Este es el restaurante de Málaga en el que Eugenia Martínez de Irujo ha celebrado su 57 cumpleaños

Las claves nuevo Generado con IA Eugenia Martínez de Irujo celebró su 57 cumpleaños en el restaurante Sushita Chinitas, en Málaga. Al evento asistieron personalidades del arte, la empresa y la política local, así como familiares y amigos cercanos. La fiesta incluyó una actuación especial de flamenco con artistas destacados como Tomasito, Fernando Soto y Mara Rey. Sushita Chinitas alberga la primera tienda de vajillas Eugenia&Sushita en Andalucía, con piezas artesanales y diseños vibrantes.

Eugenia Martínez de Irujo celebró su 57 cumpleaños hace unos días en un restaurante de Málaga capital. Al evento acudieron diferentes personalidades del mundo del arte, la empresa y cargos institucionales de Málaga, además de su familia y amigos más cercanos.

El restaurante es el Sushita Chinitas, el nuevo restaurante del grupo Sushita en Málaga en la calle Moreno Monroy, 4, según han informado desde el establecimiento a través de un comunicado.

La fiesta tuvo lugar en el espacio privado para celebraciones y eventos de Sushita Chinitas, un área especialmente diseñada para acoger encuentros exclusivos.

Su estética, dominada por tonos azules, fibras naturales y guiños a la artesanía mediterránea, creó el ambiente perfecto para una velada íntima, elegante y festiva, según el restaurante.

La celebración tuvo un momento muy especial con una actuación de flamenco que reunió a varios artistas destacados: Tomasito, Fernando Soto, Mara Rey, Sandra Rincón y Rafael Sordera, quienes ofrecieron un espectáculo único que se convirtió en uno de los grandes atractivos de la noche. El cóctel incluyó una selección de los platos más emblemáticos de Sushita.

Además, el restaurante cuenta con la primera tienda de vajillas de la marca Eugenia&Sushita en Andalucía, junto a Eugenia Martínez de Irujo. La línea, que ha tenido una gran acogida en otras ciudades como Madrid, destaca por sus piezas artesanales, colores vibrantes y estampados inspirados en la naturaleza.

Con esta celebración, Sushita Chinitas reafirma su vocación como punto de encuentro social y cultural, combinando gastronomía, estilo y experiencias únicas en un entorno con personalidad propia.