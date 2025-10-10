Una nueva oferta de comida rápida en el centro de Málaga: pizzas al corte al estilo de Roma

Trozos de pizza al corte de este nuevo establecimiento en Málaga.

La oferta gastronómica en el centro de Málaga es ya casi inabarcable y ahora crece con una nueva apuesta.

La cadena Roma Slice Pizza acaba de abrir un establecimiento en la calle Comedias. Es, según explican sus promotores, "una pizzería al corte que recupera la esencia de las clásicas pizze al taglio de la Ciudad Eterna y la adapta al pulso urbano malagueño".

El proyecto nace de tres emprendedores nacidos en Roma pero que viven en Málaga: Alessia Rogai, Fabrizio Contadini y Stefano Vitali.

Venden pizza romana al corte que, según indican, tiene más de medio siglo de historia y se caracteriza por una masa ligera, fina y crujiente.

La cola de personas el día de la inauguración, este pasado jueves, de la nueva pizzería en Málaga.

El maestro pizzero se llama Fabrizio y detallan que utiliza "la receta clásica de su madre, perfeccionada a lo largo de los años, y aporta además su amplia experiencia en locales de pizza al corte en Roma".

Aparte de las habituales, también ofrecen pizzas dulces de Nutella o de manzana y canela. El local fue inaugurado este pasado jueves y dieron trozos gratis, por lo que se formaron importantes colas.

Abren desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la madrugada, por lo que será un punto de encuentro seguro para todos aquellos que salen de copas y quieren comer algo antes de volver a casa o para los que salen tarde de trabajar, así como para cualquier viandante a lo largo del día.

Se puede comer en el establecimiento, que está decorado como las pizzerías romanas de los años 50, o llevárselo a domicilio.