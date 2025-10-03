Dónde comer en Málaga, según Diego Murillo

Nació en Malagón (Ciudad Real), pero lleva ya en Málaga casi diez años. Su hábitat es el barrio de Teatinos, la Avenida Plutarco, cuando no está vestido de corto, que en su caso es de faena.

Es Diego Murillo, central del Málaga CF, canterano que se ha hecho un hueco en el primer equipo a base de trabajo y constancia.

En sus ratos libres, cuando no está entrenando o concentrado con el equipo, también disfruta de la gastronomía Malagueña y hace sus recomendaciones, alguna inédita, en esta sección de Dónde comer en Málaga de EL ESPAÑOL.

Desayuna en la gasolinera BP de El Viso

"Pues mira, yo vivo cerca de El Viso y hay una gasolinera BP que está muy cerca de mi casa, la tengo aquí andandito a diez pasos y me encanta desayunar ahí. P orque me hacen el pitufito mixto como a mí me gusta, ¿sabes? Con mucho queso y jamón york".

Directo y al grano Murillo recomendando los desayunos.

Comer en La Pérgola

"Ultimamente estoy yendo mucho con la familia a La Pérgola, y la verdad es que el trato es espectacular y las vistas que tiene a la Playa de La Malagueta. Es un sitio muy tranquilo y que se come muy bien".

Murillo elige para el almuerzo uno de los restaurantes en boga de la capital, La Pérgola del Mediterráneo en el Paseo de La Farola. Uno de los buques insignias del Grupo Tercer Acto que encabeza al actor Antonio Banderas.

La carta de La Pérgola está trufada de cocina mediterránea con arroces, frituras, carnes y pescados.

Un café de tarde en Lochi, de Teatinos

Murillo vuelve a Teatinos para tomarse un café a media tarde. Concretamente, en uno de sus sitios de referencia, la cafetería Lochi, en la Avenida Plutarco.

"En el Lochi siempre me tomo un cafelito, porque da el solecito y se está muy bien", describe el central del Málaga a este clásico establecimiento del barrio de Teatinos, habitual de desayunos y meriendas.

Cenar en Nakara, Estación de Cártama

Murillo no escapa de la predilección por el sushi y la comida japonesa de muchos futbolistas. Pero en esta ocasión en lugar de irse a la costa se va al interior, a la Estación de Cártama, donde se ubica el restaurante Nakara.

Este pequeño y coqueto restaurante tiene una carta variada de comida japonesa.