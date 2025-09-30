Paga 15 euros por un menú de tapas y alucina: "Es uno de los sitios más top de Málaga donde disfrutar comiendo"

Montaje de un vídeo de Food in Málaga en El Lagar de Verum. Patricia Sierra

En la Costa del Sol abundan los rincones gastronómicos en casi cada esquina. Sus calles, plazas y terrazas llenas de encanto crean el ambiente ideal para saborear un vermut acompañado de lo mejor de la cocina local.

Juan y Paula, más conocidos en redes sociales como 'Foodinmalaga', alucinaron al probar los platos de El Lagar de Verum. Con más de 7.000 seguidores en Tik Tok, se dedican principalmente a descubrir y recomendar opciones gastronómicas en Málaga.

Los foodies pagaron 15,95 euros por persona por un menú degustación de tapas para dos personas. En esta cata degustaron "platos de bastante nivel" como la ensaladilla rusa.

Aunque también probaron dos mini croissants de atún rojo salvaje con trufa con salsa Sichimex y huevo de codorniz. Es más, confiesan en el vídeo que este plato es "uno de nuestros favoritos".

Tampoco podían irse sin probar dos míticas croquetas de jamón acompañadas de su sombrero de papada ibérica. El menú también incluye chistorra de Arbizu, con yema de huevo y queso payoyo.

Otra cosa que no pudieron perderse fueron dos brioches de Rosted Pork, es decir, dos mini brioches de cerdo asado a la leña a baja temperatura, con salsa Western.



El broche de oro lo puso el hojaldre de Torrelavega con crema pastelera y base crema de mantequilla francesa, un plato obligatorio para ellos "si eres de los que no te puedes ir sin tu postre".

La pareja comparte que El Lagar de Verum, a su parecer, "es uno de los sitios más top de Málaga donde disfrutar comiendo". Además, que ofrece "un viaje gastronómico por el norte que hace que sea uno de nuestros restaurantes favoritos".

El Lagar de Verum

El restaurante está situado en el Cerrado de Calderón, en concreto en el número 43 de la calle Olmos, junto al centro comercial Next Shopping. Ofrecen menús degustación de tapas con cinco platos para dos personas y seis en el caso de cuatro.