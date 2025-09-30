El bonito pueblo de Jaén donde se come muy bien: premiado por ser "el más acogedor de España"

Cada provincia andaluza ofrece su propio mosaico de pueblos con identidad propia. En la costa destacan las localidades pesqueras y marineras; en el interior, las villas serranas y fortificadas que guardan siglos de historia.

Más allá de su valor patrimonial, los pueblos andaluces se caracterizan por su hospitalidad. Esta cercanía se premia: una localidad de la provincia de Jaén ha sido reconocida como el municipio más acogedor de España.

Se trata de Cazorla, que también ha ganado el título del segundo pueblo del mundo más acogedor según los Traveller Review Awards 2025 de Booking.com, basados en millones de opiniones de viajeros.

Situada en pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas —el mayor espacio protegido de España— Cazorla combina paisajes montañosos, senderos junto a ríos cristalinos y un casco histórico que respira siglos de historia.

Pasear por sus calles empedradas es descubrir rincones con encanto, fachadas encaladas y la cercanía de sus vecinos. En lo alto del pueblo se alza el Castillo de la Yedra, símbolo de su pasado medieval, mientras que en el cerro de Salvatierra aguardan los restos del Castillo de las Cinco Esquinas, desde donde se divisan panorámicas espectaculares del valle.

Entre los monumentos más visitados están las ruinas de la Iglesia de Santa María, que conserva un aura misteriosa sobre el río Cerezuelo, y templos como la Iglesia de San Francisco o la del Carmen, que reflejan distintas etapas de la arquitectura religiosa local.

Ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla Web oficial de Turismo de Andalucía

Pero si hay algo que convierte a Cazorla en un destino único es su entorno natural. Desde aquí parten algunas de las rutas más famosas de Andalucía, como la del Río Borosa, con pasarelas, cascadas y frondosos bosques; la subida al Pico Gilillo para quienes buscan vistas de altura; o los miradores de Félix Rodríguez de la Fuente.

Lugares como la Cerrada de Utrero, la cascada de Linarejos o el nacimiento del Guadalquivir permiten disfrutar del agua y del aire limpio de la montaña. Para paseos más tranquilos, el paseo del río Cerezuelo y el mirador del Puerto de las Palomas son opciones perfectas.

Gastronomía

La gastronomía es otro de los grandes reclamos del pueblo. En bares y restaurantes se sirven platos tradicionales como las gachas serranas, la trucha en escabeche, las carnes de caza y embutidos artesanales, todo ello regado con aceite de oliva virgen extra de la comarca.

Entre los platos más típicos destacan las gachas serranas, un guiso sencillo pero lleno de sabor, elaborado con harina de trigo, aceite de oliva, ajo y pimientos, que se acompaña a menudo de carne de caza o chorizo.

La trucha en escabeche es otro clásico: pescada en los ríos de la sierra, marinada con vinagre, aceite y especias, ofrece un contraste perfecto entre frescura y aroma.

La carne de monte, como el venado o el jabalí, es habitual en guisos y estofados, mientras que los embutidos artesanales —morcilla, salchichón o lomo curado— son un tesoro de sabor local que se puede degustar en cualquier bar del pueblo.