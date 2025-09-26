Dónde comer en Málaga, según Alfonso Herrero

Alfonso Herrero, portero del Málaga, posa para EL ESPAÑOL de Málaga en el Anexo de La Rosaleda EEM

Más que hacer patria, Alfonso Herrero, portero y capitán del Málaga CF, hace barrio. Mucho, en concreto barrio de Teatinos, donde vive y hace vida con su mujer y su hija.

Allí pasa las tardes y sus ratos libres cuando no está haciendo milagros para salvar al Málaga. Y en esa zona de Málaga centra sus recomendaciones culinarias para la sección de Gastronomía de este periódico, 'Dónde comer en Málaga'.

Desayunar en Patricia, Teatinos

Alfonso Herrero elige para desayunar un local que ya ha aparecido en más de una ocasión en esta sección: la cafetería Patricia de Teatinos. Y se queda con el pitufo, adoptando el vocabulario malagueño, de jamón york y queso.

El aperitivo en Er Pichi de Cái

Continuando la ruta por el barrio de Teatinos, Herrero hace un alto en el camino para tomar un aperitivo en Er Pichi de Cái de la calle Franz Kafka. La especialidad de este establecimiento, en plena expansión por la ciudad, es el pescado en sus diferentes maneras de cocinarlo.

Comer en El Chiri, Marbella

Alfonso Herrero coge el coche para desplazarse hasta Marbella a la hora de comer. Elige el restaurante El Chiri, a pie de playa una apuesta por la cocina tradicional que ofrece este chiringuito con un "toque innovador", según se definen en sus redes sociales.

Herrero jugó durante la temporada 2020-201 en el Marbella, en Segunda B, de ahí su conocimiento también de esa zona.

El tardeo en Matacopas

Para una copa, si la profesión se lo permite, o algo refrescante por la tarde elige otro bar del barrio, el Matacopas, en la calle Pirandelos. Un bar que además cuenta con una carta amplia de cervezas.

Cenar en El Rengue

Y como no se aleja de casa, Alfonso Herrero recomienda un clásico de la zona, El Rengue, "cocina para los cinco sentidos". Este restaurante ofrece una cocina innovadora con elementos tradicionales.