Esta es la localidad malagueña en la que se van a repartir gratis 1.700 kilos de sardinas: habrá música en directo

El espeto es uno de los platos más reconocidos de la gastronomía malagueña. Son muchas las fiestas que lo homenajean, como es el caso de la Moraga Popular de Marbella, que este mes de septiembre vuelve a celebrarse como parte de la tradición al finalizar el verano.

En esta fiesta gastronómica se repartirán gratis más de 1.700 kilos de sardinas y 1.000 kilos de tomates picados, además de pan y bebidas.

Se celebrará en varias playas de la ciudad el próximo jueves, 25 de septiembre, a partir de las 20.00 horas.

El evento tendrá lugar de forma simultánea en las playas de La Venus (Marbella), La Salida (San Pedro Alcántara), Levante (Puerto Banús), y Real de Zaragoza (Las Chapas) y mantiene su objetivo de homenajear al turismo y a los vecinos.

La XII edición de la Moraga Popular contará también con música en directo de grupos locales, que contribuirán a crear un ambiente festivo en cada una de las ubicaciones.

La cita está organizada por el Ayuntamiento, en colaboración con la Cofradía de Pescadores y la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol.

El concejal del ramo, Diego López, ha recordado que esta iniciativa nació "como un reconocimiento a todas las personas que trabajan en el sector turístico, desde la hostelería hasta el alojamiento, fundamentales para la economía local".

"Cada año se reparten miles de espetos y buscamos mejorar la organización para que los asistentes disfruten de forma más ágil y segura", ha señalado el edil, quien ha invitado a toda la ciudadanía y a los turistas a participar en la fiesta del próximo jueves.

Por su parte, el delegado en Marbella de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol, José Rovira, ha destacado que “los chiringuitos colaboramos montando las barras de comida y bebida, mientras que la Cofradía se encarga del pescado y los espetos".

En esta misma línea, el secretario de los pescadores, Bartolomé Carrillo, ha afirmado que “llevamos años cooperando con esta jornada, de la que nos sentimos muy orgullosos, ya que permite mostrar la calidad de la sardina malagueña a vecinos y visitantes, y rendir homenaje a la tradición marinera del municipio”.