Paga 2 euros por una tostada en Málaga y queda fascinada: "Es la mejor que he probado"

Montaje de un vídeo de Nayara Durán mientras desayuna en un venta de Málaga Francisco Sánchez

En los alrededores de Málaga, e incluso en la propia capital, abundan las tradicionales ventas, lugares donde se pueden degustar algunos de los platos más típicos de la gastronomía malagueña, como los clásicos platos combinados, más conocidos como "plato de los montes".

Además, en estos establecimientos también es habitual disfrutar de desayunos completos, con las tostadas acompañadas de los untables más representativos de la provincia.

Nayara Durán, en sus redes (@nayaraadduran_), visitó la Venta El Cordobés, un lugar imprescindible para muchos malagueños por sus platos combinados y sus postres, además de sus abundantes desayunos.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención son sus desayunos: por solo 2 euros pudo disfrutar de una tostada acompañada de untables ilimitados, entre ellos su zurrapa de lomo o el chicharrón en manteca, dos de sus grandes especialidades.

Nayara, junto con sus amigas, alucinó con el desayuno tan barato, tan solo 10,50 euros entre tres personas incluyendo bebida. Esta venta está situada en Teba, en la carretera de Campillos-Ronda.

Con 3.400 seguidores en TikTok, esta chica comparte en sus redes sociales contenido variado, donde también quiso mostrar su experiencia en el lugar.

En el vídeo, Nayara se sorprende con la variedad de untables disponibles en el desayuno. Entre ellos destacó la zurrapa de lomo, sobre la que exclamó: “La zurrapa de lomo es la mejor que he probado, madre de Dios”.

Para acompañar la tostada, optó por un té rojo, bromeando con que era “para compensar un poco”, mientras disfrutaba de uno de los trozos que había partido para untarlo única y exclusivamente con la zurrapa de lomo.

Tanto ella como sus acompañantes alucinaron con que en todo momento podían repetir de todo, menos de tostada y bebida, es decir, de todos los untables de los que disponía el local.

“Tres personas desayunando, la rebanada que habéis visto, es que no es normal”, aseguraba. “Divino, tenéis que venir aquí”, confesaba al finalizar el vídeo.

Venta El Cordobés

La Venta El Cordobés se ha consolidado como un lugar de referencia en la provincia de Málaga, tanto para quienes buscan un buen desayuno tradicional como para los que disfrutan de la cocina casera de toda la vida.

Entre sus mayores atractivos destacan los desayunos, donde por tan solo dos euros, como ha podido disfrutar Nayara en el vídeo, se puede disfrutar de una tostada acompañada de untables ilimitados, con especial protagonismo de la zurrapa de lomo y el chicharrón en manteca, dos clásicos que nunca fallan.

El ambiente familiar y cercano hace que cada visita a la venta se convierta en una experiencia entrañable. No es de extrañar que, tanto en redes sociales como en boca a boca, los clientes recomienden el lugar y lo consideren un imprescindible en la ruta gastronómica malagueña.