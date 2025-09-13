Un turista paga 3 euros por un espeto de sardinas en El Palo y no da crédito: "Esto es gloria bendita"

El barrio malagueño de El Palo es uno de los lugares más emblemáticos para disfrutar de la gastronomía local, especialmente de los espetos de sardinas, que muchos malagueños consideran los más baratos y sabrosos de la ciudad.

Hasta allí se desplazó el gaditano Jesús Sánchez (@jesusansal), influencer con más de 854.000 seguidores en TikTok, para vivir en primera persona esta tradición.

Su parada fue en el conocido Restaurante Narval, donde pidió un espeto de sardinas que le costó tan solo tres euros la ración y que traía seis sardinas. “Esto es gloria bendita”, aseguraba mientras cogía una bandeja de plata con espetos.

Incluso confesó que, a diferencia de muchos, él no aparta la cabeza o la espina de la sardina: “La gente le quita la espina, pues yo me como hasta la cabeza”, decía feliz, mientras se comía la cabeza de una de las sardinas.

Además del espeto, completó la comida con otros platos típicos de la cocina malagueña: pipirrana, gambas al pil-pil, berenjenas con miel, chanquetes con huevo y calamares fritos. Su sorpresa llegó especialmente con el precio de las sardinas, sobre el que comentó con sorprendido: “Tres euros y trae seis sardinas, esto es una maravilla”.

Durante la comida, el gaditano aprovechó para hablar también de la fritura malagueña mientras probaba los calamares y los boquerones. “Yo me quedo con la de mi Cádiz”, comentaba entre risas. Según explicó, la diferencia está en la harina: “La que se usa en Málaga es más fina, mientras que en Cádiz es más gruesa y por eso queda más crujiente”.

Restaurante Narval

El Narval abrió con la intención de ofrecer a los malagueños una amplia selección de pescados y mariscos de origen local, siempre frescos y de temporada, que según el propio restaurante se preparan a la perfección para resaltar todo su sabor.

Entre sus platos más típicos se encuentra el espeto de sardinas. Pero, muchos clientes destacan las elaboraciones de los boquerones al limón, las berenjenas con miel y las gambas a la plancha. Para terminar, el postre que la gran mayoría recomienda es la "muerte por chocolate".

El Narval se encuentra en Calle Banda del Mar, 139, en El Palo, Málaga, y está abierto todos los días de 12:00 a 16:30, ofreciendo a malagueños y extranjero la oportunidad de disfrutar de sus pescados y mariscos frescos en un ambiente auténtico. Sin duda, es un lugar imprescindible para quienes quieren saborear la tradición gastronómica malagueña en cada bocado.