Reabre uno de los restaurantes más divertidos de Málaga: tus cenas y meriendas serán para perder la cordura

Es la hamburguesería más loca y traviesa de toda Málaga. Una cena en una de sus mesas es de todo, menos tranquila. Músicas, bailes, aplausos y mucha pillería son las protagonistas de cada velada en La Grillaera, un restaurante de Teatinos que ha vuelto a la locura tras unos meses de reforma en la cocina.

Pero ojo, que también han reformado aspectos como su horario y su carta y han añadido una programación que ha gustado mucho a su público y que va variando semana tras semana.

Ahora solo abrirán de seis de la tarde a doce de la noche para ganar clientes en las meriendas, que antes no cubrían. Es por ello que han añadido a su oferta gastronómica tortitas y gofres, batidos, zumos y cafés.

Así, por la tarde contarán con eventos como un bingo, concursos de ajedrez o juegos de rol y por las noches sus clásicas fiestas locas, pero algunas de ellas tematizadas. El próximo domingo, por ejemplo, habrá una fiesta especial para todos aquellos que demuestren que viven en Teatinos, la 'Teatinos Party', donde los vecinos del barrio tendrán promociones especiales.

Si te llamas Noelia, el jueves por la noche también puede ser un planazo ir a La Grillaera, ya que tendrán una hamburguesa gratis en su evento 'Lo Siento Noelia' --para entenderlo tendrás que ver todos sus vídeos de Instagram--. Puedes consultar toda la agenda al completo en sus redes sociales.

En cuanto a la cena, tienen tres turnos de reserva: 19.30, 21.00 y 22.30 horas. Y sí, sus protagonistas indiscutibles, sus hamburguesas, volverán a estar más que presentes en esta nueva era. Podrás elegir el tamaño y tipo de carne que llevará tu hamburguesa, si quieres una o dos carnes, o si las prefieres smash, de pollo, madurada...

La Grillaera llegó a Málaga en el año 2021 y desde entonces ha vivido una auténtica carrera de fondo. Sufrieron un robo en 2022, han cometido "errores" que ahora piensan subsanar, como señalan desde el propio restaurante, y ahora van hacia un modelo diferente, quizá más familiar e incluso 'friki', pero sin perder la esencia de ese establecimiento tan loco que echó a andar tras la pandemia.